Război în PACE pe tema moțiunii de cenzură. Liderul n-ar fi vrut să semneze și a fost schimbat

Dorin Petrea, liderul grupului parlamentar PACE, a fost schimbat din funcție după ce a refuzat să semneze moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, relatează știripesurse.

La conducerea grupului PACE, al cărui vector de imagine este Ninel Peia, a fost ales Grigore-Adrian Peiu, conform sursei citate. Acesta se află la primul mandat în Parlamentul României, fiind ales pe listele SOS România în Ialomița. Informarea a fost făcută în plenul Senatului miercuri.

Schimbarea vine în urma alăturării PACE la lista de inițiatori a moțiunii de cenzură PSD-AUR împotriva guvernului Bolojan. Decizia de a coiniția moțiunea a fost făcută de Ninel Peia într-o conferință de presă.

Ninel Peia, senatorul care este vector de imagine al formațiunii parlamentare PACE, a anunțat că vor semna și vota moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR pentru debarcarea lui Bolojan. Peia a spus, de asemenea, că liderul suveranist Călin Georgescu ar fi bun de premier. Ninel Peia a fost între 2012 și 2016 deputat PSD, iar în actualul legislativ a fost ales de pe listele SOS România.

„În primul rând vreau să vă readuc aminte că la nivelul Parlamentului există o colaborare politică foarte serioasă între PACE și AUR pe segmentul național, creștin și conservator. De fiecare dată am acționat la unison, vreau să le mulțumesc colegilor de la AUR că ne-au invitat să contribuim la textul moțiunii și cred că partea cu progresismul UE din România este o componentă importantă care trebuie preluată în textul acestei moțiuni.

Pentru că în acest moment nu avem un guvern PNL, fost PSD, USR, UDMR și minorități, și am avut numai un guvern ultraprogresist de sorginte neobolșevică, cu comandă de la Bruxelles și de la entități asociative externe, care și-au pus soldații bine instruiți în posturi-cheie pentru a executa la timp și întocmai ce vine de la ei.”

Ninel Peia a anunțat că va vota pentru moțiune și implicit, pentru debarcarea lui Bolojan.

„Vom vota această moțiune, pentru că România are nevoie de o resetare totală și românii au nevoie să nu se mai gândească dacă au bani pentru a pune o pâine pe masă copiilor seara, să nu se mai gândească bătrânii noștri dacă pot să-și permită să-și cumpere medicamentele de care au nevoie.”

Noua conformație a PACE