„Aș vota Georgescu premier cu două mâini!” PACE dă voturile pentru războiul PSD-AUR cu Bolojan

Ninel Peia, liderul de imagine al grupării PACE, a anunțat că AUR a invitat formațiunea pe care o reprezintă la scrierea textului moțiunii de cenzură. Peia a identificat progresismul drept principala problemă a actualului executiv.

„În primul rând vreau să vă readuc aminte că la nivelul Parlamentului există o colaborare politică foarte serioasă între PACE și AUR pe segmentul național, creștin și conservator. De fiecare dată am acționat la unison, vreau să le mulțumesc colegilor de la AUR că ne-au invitat să contribuim la textul moțiunii și cred că partea cu progresismul UE din România este o componentă importantă care trebuie preluată în textul acestei moțiuni.

Pentru că în acest moment nu avem un guvern PNL, fost PSD, USR, UDMR și minorități, și am avut numai un guvern ultraprogresist de sorginte neobolșevică, cu comandă de la Bruxelles și de la entități asociative externe, care și-au pus soldații bine instruiți în posturi-cheie pentru a executa la timp și întocmai ce vine de la ei.”

Peia e monarhist-social-liberal

Ninel Peia a anunțat că va vota pentru moțiune și implicit, pentru debarcarea lui Bolojan.

„Vom vota această moțiune, pentru că România are nevoie de o resetare totală și românii au nevoie să nu se mai gândească dacă au bani pentru a pune o pâine pe masă copiilor seara, să nu se mai gândească bătrânii noștri dacă pot să-și permită să-și cumpere medicamentele de care au nevoie.”

Deși n-a vrut să spună dacă PACE ar intra la guvernare, Peia a transmis că ar fi benefic pentru formațiune ca proiectele lor să fie susținute de o majoritate.

„Grupul PACE are în primul rând multe proiecte de legi care sunt foarte bune pentru neam și pentru țară și cred că susținerea acestor proiecte de legi de către o nouă guvernare, indiferent care va fi, va face bine nu numai Grupului PACE, ci și românilor și neamului românesc.”

Ninel Peia a transmis că toți sunt și liberali, și sociali, dar și monarhiști. „Să știți că toți suntem și liberali, și sociali, dar în același timp și monarhiști. Nu trebuie să excludem pe absolut nimeni. După cum știți, am fost și deputat. Cei care sunt mai în vârstă mă cunosc. Care a fost prima mea declarație în Parlamentul României? Că trebuie să revenim la instituția monarhică.”

Ninel Peia ar vota CG premier „cu două mâini”

Senatorul PACE nu a vrut inițial să se pronunțe pe cine ar putea fi următorul premier după căderea lui Bolojan.

„Nu m-am gândit niciodată la asta, nici colegii mei. Știți cum este o vorbă: pas cu pas. Și mâine e o zi și să sperăm că acea zi nu va fi ziua trădătorilor de neam și țară, ci va fi ziua în care românii cu toții vor vedea că acel far de la marea României, care salva navele aflate în bătaia furtunii, se va reaprinde și oamenii vor vedea că există o speranță.”

Totuși, Ninel Peia a transmis că liderul suveranist Călin Georgescu ar fi un premier bun.

„Instituțiile statului s-au unit împotriva unui singur om. Da, Călin Georgescu este o variantă de premier și aș vota-o eu, Ninel Peia, ca senator al României și chestor al Senatului, cu două mâini.”

Partidul lui George Simion și cel al lui Sorin Grindeanu ar cumula 219 voturi. Mai sunt necesare 14 pentru a demite Guvernul. PACE va vota moțiunea. Adică încă 12 parlamentari. Așadar, doar doi parlamentari de la celelalte partide ar trebui convinși pentru a cădea guvernul Bolojan.

PSD și AUR au anunțat luni dimineață că au început o colaborare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului Bolojan. Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, și Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, au susținut o conferință de presă în care au precizat că ambii se vor ocupa de partea tehnică a moțiunii. Totodată, social-democrații se vor reunii într-o ședință la ora 14.00 pentru a stabili detaliile moțiunii.

Ulterior, George Simion a susținut o conferință de presă în care i-a răspuns lui Ciucu.

Întrebat dacă cei care dau jos un guvern sunt gata să-și asume responsabilitatea de a numi un executiv nou, Simion a spus că AUR e gata să intre la conducere, cu condiția ca Nicușor Dan să fie și el deschis.

„Ne asumăm, cu condiția ca și de la Palatul Cotroceni să fie înțelegere și să renunțe ND la retorica lui. Asta e dorința oricărui partid democratic: să guverneze.”