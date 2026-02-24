Război și (pe când?) pace. 4 ani de război. 4 răspunsuri de la toate partidele

În cele ce urmează vă prezentăm câteva pasaje din interviuri, dar și link-urile către materialele integrale.

Radu Miruță, ministrul Apărării (USR): „Compromisul necompromițător este o chestiune pe care doar Ucraina îl poate măsura. Când vorbești de teritoriul țării tale și de morții pe care i-ai avut apărând acest teritoriu, în afară de Ucraina, nimeni nu cred că are o unitate de măsură mai elocventă despre situația de acolo. Trebuie susținută pacea de acolo și trebuie susținut ca Ucraina să fie la masă și să spună singură că e un compromis pe care și-l asumă și cu care este de acord”.

Vasile Dîncu (PSD): „În opinia mea, cei patru ani de război dintre Ucraina și Rusia reprezintă cel mai puternic șoc geopolitic produs în Europa după 1945. Nu este doar un conflict regional, este momentul în care o întreagă arhitectură de securitate a fost pusă sub semnul întrebării. Geopolitic, sunt convins că asistăm la sfârșitul unei iluzii. Timp de trei decenii, după prăbușirea Uniunii Sovietice, mulți au crezut că extinderea comerțului, integrarea economică și prosperitatea vor elimina conflictele majore. Războiul a demonstrat contrariul. Civilizația și bunăstarea nu anulează ambițiile imperiale și logica forței. În opinia mea, acesta este finalul unei lungi perioade de pace europeană și începutul unei epoci marcate de competiție dură între mari puteri”.

Dan Dungaciu (AUR): „Administrația Trump, spre deosebire de administrația Biden, vrea o mare înțelegere cu Rusia, un compromis și o clarificare mai amplă, plecând de la premisa că Ucraina nu este o mare provocare pentru SUA și Rusia nu mai este o provocare de securitate majoră pentru Washington. Administrația Biden nu mai este, iar noua administrație Trump gândește diferit și Ucraina și se uită diferit și la lume. Inclusiv soarta Europei, soarta Occidentului, este văzută diferit de administrația Trump față de administrația Biden. Nici măcar aici nu ne înțelegem între cele două maluri ale Atlanticului. Adăugați la asta faptul că, la conducerea României nu există o gândire (geo)politică capabilă să se ridice la nivelul provocărilor contextului de securitate și contextului geopolitic și veți avea tabloul global”.

Alexandru Muraru (PNL): „Au fost patru ani în care Europa a fost obligată să reînvețe, dureros, o lecție pe care o credea depășită, aceea că pacea nu este o stare naturală, iar suveranitatea nu e garantată de hărți, ci de capacitatea comunității internaționale de a sancționa agresiunea. Războiul din Ucraina rămâne, de la primul foc până astăzi, un război ilegal și neprovocat, împotriva unui stat suveran și independent. Nu e o dispută de frontieră și nu e o neînțelegere istorică. E un proiect politic de forță în care Rusia a vrut să demonstreze că are dreptul să redeseneze ordinea europeană prin violență”.

Csoma Botond (UDMR): „A fost o perioadă dificilă. După mai mult de 75 de ani de pace relativă în Europa, a izbucnit un război major pe bătrânul continent, foarte mulți oameni fiind uciși. În același timp, a creat un sentiment profund de insecuritate și în rândul țărilor europene nonbeligerante, generând și probleme economice. Nu-mi explic din ce motiv s-a luat această decizie (de a secretiza ajutorul acordat Ucrainei – n.red). Nu a fost o decizie bună, pentru că lipsa de transparență a alimentat valul conspiraționist legat de acest subiect”.

Cotidianul a contactat-o și pe Diana Iovanovici-Șoșoacă, președinta SOS România, însă aceasta nu a răspuns.