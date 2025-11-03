Reacția Ancăi Alexandrescu după ce Călin Georgescu a cerut boicot la Capitală

Anca Alexandrescu a postat luni, pe Facebook, un mesaj scurt pentru alegătorii ei. „Eu sunt Anca si nimic nu ma va opri!”, scrie candidata la primăria Capitalei.

Postarea vine după ce Călin Georgescu și-a îndemnat electoratul să boicoteze alegerile de la București. Fostul prezidențiabil a lăsat de înțeles că nu va susține vreun candidat în aceste alegeri. El le cere oamenilor să nu legitimeze „o farsă organizată sub aparenţa binelui”.

Anca Alexandrescu a renunțat la televiziune pentru a intra în cursa pentru fotoliul de Primar General. AUR ia în calcul susținerea acesteia.

Realizatoarea TV l-a susținut constant pe Călin Georgescu, după anularea Alegerilor Prezidențiale din 2024, în cadrul emisiunii pe care o modera, „Culisele Statului Paralel”.