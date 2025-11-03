Reacția Ancăi Alexandrescu după ce Călin Georgescu a cerut boicot la Capitală

Călin Georgescu a spus că un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime și le cere oamenilor să nu valideze scrutinul de la București prin vot.

De Rami Cristescu
După ce fostul candidat la președinție Călin Georgescu a refuzat să-i ofere susținerea realizatoarei TV Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Generală, aceasta a venit cu prima reacție.

Anca Alexandrescu a postat luni, pe Facebook, un mesaj scurt pentru alegătorii ei. „Eu sunt Anca si nimic nu ma va opri!”, scrie candidata la primăria Capitalei.

Postarea vine după ce Călin Georgescu și-a îndemnat electoratul să boicoteze alegerile de la București. Fostul prezidențiabil a lăsat de înțeles că nu va susține vreun candidat în aceste alegeri. El le cere oamenilor să nu legitimeze „o farsă organizată sub aparenţa binelui”.

Anca Alexandrescu a renunțat la televiziune pentru a intra în cursa pentru fotoliul de Primar General. AUR ia în calcul susținerea acesteia.

Realizatoarea TV l-a susținut constant pe Călin Georgescu, după anularea Alegerilor Prezidențiale din 2024, în cadrul emisiunii pe care o modera, „Culisele Statului Paralel”.

9 comentarii

  1. A nu se ȋnţelege că sunt fanu’ doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu , dar mi se pare că este prea mare zarvă şi „agitaţie” pentru că cineva ȋndeamnă la o neparticipare la nişte alegeri deoarece consideră că Guvernu’i nelegitim .
    Lăsând la o parte alegerile prezidenţiale ….. celelate alegeri ( parlamentare ) au fost ȋn regulă . Sau dânsu’( C.G. ) consideră că nu ?
    Cetăţeanul Călin Georgescu a afirmat că : „Este o linie a demnităţii pe care niciun om liber nu poate trece.”
    Iată şi alte afirmaţii care’i aparţin :
    „Noi suntem vlahii din Valahala.”
    ,,Ăsta este Mihai Eminescu. Din punctul meu de vedere probabil că a fost cel mai periculos om după Isus Hristos. Evident că și poporul român trebuie să facă pace cu el.”
    „Medicina a fost inventată special pentru frică!”
    „Un Partid Social Democrat care s-ar reforma din temelii, cum era pe vremuri, poate ajuta mult la binele acestei ţări.”
    În rest , s’auzim numai de bine că de rău suntem sătui !

    Răspunde
Vezi toate comentariile (9)

