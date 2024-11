George Simion a revendicat intrarea în turul doi

Liderul AUR, George Simion, a anunţat că revendică intrarea în turul doi al alegerilor prezidenţiale, dupa ce exit-poll-urile l-au plasat pe locul 4.

„Manipularea a putut ţine doar până aici, până când prima urnă cu voturi ale românilor a fost deschisă. La ora 23,00, toată manipularea realizată de Florian Coldea şi de unii rezervişti o să se sfârşească. Nu urmăriţi sondaje mincinoase cu care am fost intoxicaţi în perioada de dinainte de vot. Îi rog pe toţi să observe orice mişcare ciudată din jurul secţiilor de vot şi rog fiecare reprezentant, fiecare om, fiecare membru din secţia de votare, fie că aparţine de AUR sau de alt competitor, să fie serios în apărarea votului exprimat astăzi de către români. (…) De aceea, nu plecaţi din secţiile de vot până nu se numără corect şi ultimul vot. În seara asta, pe lângă faptul că intrăm în turul II, se mai întâmplă ceva, pleacă acasă definitiv domnul Florian Coldea. Suntem cea mai mare ameninţare pentru acest sistem care astăzi a încălcat regulile electorale (…). Am văzut pe tot parcursul zilei oameni intrând câte doi – câte doi în cabina de vot, am văzut voturi care erau dinainte ştampilate. Să vedem ce va ieşi din urnele de vot, pentru că noi ştim clar că ne bazăm pe două milioane de votanţi (…). Cred că rezultatul care va fi confirmat astăzi vine doar ca rezultat al muncii şi prin voia lui Dumnezeu, care lucrează pentru poporul său”, a precizat Simion.

El a adăugat că, spre deosebire de competitorii săi, şi-a luat rolul în serios şi a făcut ce ar fi trebuit să facă un preşedinte pentru cetăţenii săi.

„Spre deosebire de competitorii mei, eu mi-am luat rolul în serios şi am făcut ce ar fi trebuit să facă un preşedinte pentru cetăţenii săi, pentru români. Am fost în mijlocul lor, i-am ascultat, i-am ajutat şi am încercat să mă îmbunătăţesc, să-mi îmbunătăţesc prestaţia publică, pentru ca ei să fie mândri de mine”, a conchis candidatul AUR.