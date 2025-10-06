Reforma administrației locale, în varianta PSD. ”Foarte bine că am blocat acest pachet„

S-au încheiat discuțiile la PSD referitoare la reforma administrației locale, respectiv varianta cu care PSD merge în coaliție.

Lia Olguța Vasilescu, primarul orașului Craiova, a explicat ce măsuri va cere PSD în ședința din coaliție.

„A fost foate bine că am blocat acest pachet atunci când se discuta reducerea cu 45% a numărului de posturi, pentru că ar fi blocat administrația locală, pentru că s-a pornit de la premise greșite, cifre greșite. (…) Suntem de acord cu o reducere de 30% a numărului de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate. (…) Am solicitat ca să existe totuși o atonomie locală și să dăm posibilitatea ordonatorilor de credite – primari, șefi de consilii județene – să aibă și o a doua opțiunea, respectiv reducerea cu 10% a chetuielilor de personal”, a spus preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din Români

Primarii și președinții de consilii județene „să aleagă fie disponibilizări de personal, fie reducerea cheltuielilor de salarizare”

„Am discutat ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală. Un procent de măcar 10% reduceri de personal. În administrația centrală de ani de zile nu s-a făcut nicio restructurare”, a arătat Vasilescu.