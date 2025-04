Reproşuri după dezbaterea Digi 24: ”Mi s-a făcut rău fizic”

”Am închis Digi fiindcă, după 35 de ani de presă, vă spun exact ce a fost acolo: o ambuscadă planificată împotriva lui Nicușor Dan, cu Antonescu, aliata sa Lasconi și câțiva ziși „jurnaliști” – mogulași mici-medii care iau banu la greu de la PSD si PNL – împotriva lui.Mi s-a făcut rău fizic și credeți-mă, nu-s vreo mimoză. Nu am mai suportat.Ponta și Simion știau ce va fi, așa că au făcut un pas în spate, i-au lăsat pe ăștia să-l lovească pe ND.A fost o ambuscadă a unei grupări din PNL, cu care joacă Digi, și a PSD.Antonescu a fost antrenat ca, dacă apar acuzații serioase să urle, iar Lasconi – care este 100% pe mână cu PSD și PNL – să îl dubleze pe CA cu atacuri de țață ordinară ce este.Prelipceanu a lăsat intenționat lucrurile să derapeze, să fie haos și circ, fiindcă ăsta era scenariul: un om de bun simț, jenat, ca Nicușor dan, să fie pus în situații penibile și, eventual, să se enerveze.Ce a făcut Digi 24 în seara asta va fi in istoria celor mai urâte linșaje mediatice, cot la cot cu Antena 3 și Realitatea TV.PS: Acolo, la Digi…, e un om pe care-l prețuiesc, dar…îmi pare rău…e prea mult. Nu pot să scriu altfel, nu pot.PPS: o singură dată in viață am trecut si eu printr-o ambuscadă la o emisiune TV si va spun ca e cumplit. Iar un om decent, ca ND, pha…respectul meu ca nu le-a aruncat microfonul în față. Așa meritau, dar ar fi întors-o impotriva lui”, a scris ziaristul pe pagina sa de Facebook.