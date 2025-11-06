Republica Moldova: Propagandă, Lukoil și vizite strategice

Închiderea Centrului cultural rus din R. Moldova, prima decizie a noului Guvern de la Chișinău

Cabinetul de miniștri condus de premierul Alexandru Munteanu a avut în această dimineață prima ședință după învestire, iar primul punct pe agendă a fost denunțarea Acordului cu Guvernul Federației Ruse privind funcționarea Centrului Cultural rus în R. Moldova, relatează RFI.

Centrul Cultural rus funcționează de 25 de ani la Chișinău și la Tiraspol, capitala administrativă a regiunii separatiste Transnistria. Acum, autoritățile moldovene subliniază că, în contextul actualei situații geopolitice, continuarea funcționării Centrului Cultural rus poate fi utilizată de Federația Rusă pentru promovarea unor narative distorsionate.

La ședința de astăzi, printr-o primă decizie adoptată în mandatul său, Guvernul Munteanu a denunțat acordul cu Moscova, iar Centrul de Cultură ar trebui să fie închis în vară, la data expirării acordului respectiv.

Ministrul Cristian Jardan: „Centrul Rus de Știință s-a transformat în instrument de propagandă a Kremlinului”

Centrul Rus de Știință și Cultură – „Ruskii Dom” din Chișinău „s-a transformat într-un instrument de propagandă a Kremlinului”, fapt recunoscut și la nivelul Uniunii Europene, iar „reacția exagerată a partidelor din opoziție” față de închiderea acestuia „arată foarte clar căror interese servesc”, a declarat ministrul Culturii, Cristian Jardan, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1. Executivul a denunțat, pe 5 noiembrie, Acordul cultural din 1998, urmând validarea deciziei în Parlament și notificarea oficială a Moscovei privind închiderea acestei entități.

„Acest centru de cultură se prezumă a avea ceva cultură în el, dar, în ultimii ani, din păcate, s-a transformat într-un instrument de propagandă a Kremlinului, lucru recunoscut în mai multe state, în special în cele din Uniunea Europeană, chiar și la nivelul Uniunii Europene. Din 2022, odată cu agresiunea nejustificată a Rusiei în Ucraina, agenția ‘Rossotrudnichestvo’, cea care controlează acest centru, a intrat sub sancțiuni europene și este calificată drept o instituție care promovează propaganda Kremlinului și, în special, acest concept pe care toată lumea îl cunoaște drept ‘russkii mir’ (lumea rusă – n.r.)”, a declarat Cristian Jardan.

Președinta Parlamentului European, vizită oficială la Chișinău: Roberta Metsola va susține un discurs în Parlamentul R. Moldova

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială în Republica Moldova, în perioada 6 – 7 noiembrie, relatează Radio România Chișinău. În cadrul vizitei, Roberta Metsola va participa la ședința solemnă a Parlamentului Republicii Moldova, unde va susține un discurs cu ocazia constituirii Parlamentului de legislatura a XII-a.

Pe agendă este planificată și o întrevedere cu Președintele Parlamentului, Igor Grosu.

De asemenea, Președinta Parlamentului European va avea o întrevedere cu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, urmată de o conferință de presă comună. Ulterior, Roberta Metsola se va întâlni și cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Socialiștii sar în apărarea Centrului rus de știință și cultură. PSRM dă Guvernul în judecată

Partidul Socialiștilor va ataca în judecată denunțarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind centrele culturale în baza căruia funcționează Centrul rus de știință și cultură, relatează TVR Moldova. Despre acest lucru a anunțat în cadrul unui briefing liderul fracțiunii parlamentare a PSRM, Vlad Bătrîncea, vicepreședinte a Parlamentului.

„Noul vechi Guvern continuă ceea ce făcea și Guvernul Recean. A denunțat acordul de parteneriat cultural între R. Moldova și Federația Rusă, conform căruia peste 550 de tineri din R. Moldova au beneficiat de studii de calitate, inclusiv în orașul Moscova, studiile de calitate de care a beneficiat pe timpuri și Alexandru Munteanu. (…) Vom ataca juridic fiecare proiect de hotărâre, inclusiv proiectul de hotărâre privind denunțarea acestui parteneriat cultural cu Federația Rusă și vom fi foarte atenți și vom asigura transparența la fiecare acțiune și fiecare proiect de hotărâre aprobat de Guvernul Republicii Moldova”, a spus Vlad Bătrîncea.

Munteanu, întâlniri cu ambasadorul României și însărcinatul cu afaceri al SUA: „Vom continua să avem o cooperare deosebită”

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut pe 6 noiembrie întrevederi cu ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, și însărcinatul cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz – primele de când a preluat mandatul de șef al Guvernului, relatează newsmaker.md. Acesta a discutat cu oficialii despre cooperarea țării noastre cu România și Statele Unite ale Americii.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Alexandru Munteanu și Cristian-Leon Țurcanu au subliniat, în cadrul întâlnirii, relațiile bilaterale „excelente” și prietenia dintre Republica Moldova și România.

„România este un partener strategic și un susținător ferm al țării noastre în parcursul său european. Vom continua să avem o cooperare deosebită, care să aducă beneficii cetățenilor din ambele state”, a declarat premierul.

Discuțiile s-au axat pe principalele direcții de cooperare dintre cele două state – colaborarea economică, comercială, în domeniul energetic, precum și proiectele comune de infrastructură.

Scenarii oficiale: Ce se poate întâmpla în Moldova după sancțiunile SUA contra Lukoil

Statul ar putea prelua afacerea Lukoil-Moldova de la Aeroportul Chișinău, având în vedere că, în două săptămâni, compania nu va mai putea alimenta avioanele din cauza sancțiunilor americane, relatează TV8.md. Este doar unul dintre scenariile discutate de Guvern, dar se caută soluții care nu atragă după sine litigii în instanțe internaționale. Asigurarea zborurilor de la și spre Chișinău nu este singura provocare. Autoritățile vor trebui să suplinească un gol imens dacă se va ajunge ca cele peste 100 de benzinării Lukoil din Republica Moldova să fie închise.

„Aeroportul Chișinău e poarta țării, nu îl putem lăsa fără aprovizionare, ne gândim la lucrul ăsta și vă promit că în timpul cel mai apropiat o să vă comunicăm care sunt soluțiile. – Se ia în calcul naționalizarea anumitor active? Sunt diferite soluții, ne gândim care e calea cea mai bună pentru că trebuie să păstrăm și angajamentele noastre și să facem totul în cadrul legal”, a menționat premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

Colier cu diamante cu valoarea 1 leu. Guțul nu a putut justifica peste 1,2 mln lei

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat o avere cu caracter nejustificat în cazul Evgheniei Guțul, bașcana UTA Găgăuzia, și membri ai familiei sale, în valoare de 1.249.679 lei, relatează newsmaker.md. Instituția a decis să transmită constatarea în instanță în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

Pe 5 noiembrie, Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare vizând-o pe Evghenia Guțul. Instituția a constatat „diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 1.249.679 lei, diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute și cheltuielile realizate pe parcursul anilor 2024 și 2025 de către Evghenia Guțul, bașcan al UTA Găgăuzia, și membrii familiei sale”.

Parlamentul renunță la grupurile de prietenie cu Rusia și Belarus

Parlamentul Republicii Moldova a decis să renunțe la grupurile parlamentare de prietenie cu Rusia și Belarus, pe durata războiului de agresiune împotriva Ucrainei, relatează nordnews.md. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Legislativului, Doina Gherman, deputată din partea PAS.

Potrivit Doinei Gherman, decizia Comisiei pentru politică externă vine în contextul în care Moldova nu poate menține relații de colaborare cu regimuri care încalcă suveranitatea și libertatea altor state.

„Credem cu tărie în menținerea grupurilor de prietenie doar cu statele care respectă suveranitatea, independența și integritatea teritorială, precum și demnitatea umană și libertatea. Republica Moldova este o țară iubitoare de pace, care are mulți prieteni buni”, a scris Gherman într-o postare pe Facebook.

Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe lista PAS

Astfel, a fost validat mandatul de deputat al lui Igor Talmazan. Jurist de profesie, el este la al doilea mandat de deputat. În prezent, este secretar general al Parlamentului. Anterior, el a fost șef al Corpului de Control al Prim-ministrului, director al Serviciului Vamal și secretar general al Guvernului, relatează moldpres.md.

Angela Munteanu-Pojoga, filolog de meserie, este la al doilea mandat de deputat. În legislatura anterioară, a fost secretara Comisiei drepturile omului și relații interetnice.

Veronica Cupcea este licențiată în inginerie horticolă. Din 2019, este primara comunei Sărătenii Vechi din raionul Telenești. Veronica Briceag, economistă, a fost deputată în Parlamentul de legislatura a XI-a, fiind membră a Comisiei mediu, climă și tranziție verde.

Lideri ai platformei TUX au fost reținuți în urma unor percheziți ample

Cinci persoane, cu vârste între 30 și 45 de ani, printre care și lideri ai aplicaţiei „Tux”, au fost reținute pentru audieri joi dimineaţă, în urma unor ample percheziţii făcute de ofițerii Direcției investigații economice și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigaţii, sub conducerea procurorilor PCCOCS, relatează TVR Moldova.

Cele 28 de descinderi s-au derulat în localităţi din toată Republica Moldova, în trei cauze penale privind o presupusă schemă de spălare de bani, evaziune fiscală şi desfăşurarea ilicită a activităţii de antreprenor prin intermediul platformei de tranzacționare online.

În urma acestor acţiuni au fost ridicate sume importante de bani în lei moldoveneşti și valută străină, calculatoare utilizate pentru tranzacții, telefoane mobile și alte probe.

Vize Schengen cu o singură intrare pentru cetățenii ruși

Uniunea Europeană plănuiește să înăsprească regulile de acordare a vizelor pentru cetățenii ruși și să elibereze viza Schengen cu intrare unică, au anunțat trei oficiali europeni pentru publicația Politico, citată de IPN.

Potrivit sursei citate, cetățenii ruși vor primi vize Schengen pentru o singură intrare pe teritoriul blocului comunitar, cu unele excepții – din motive umanitare sau dacă mai este deținută cetățenia unui stat membru al UE.

Măsura reprezintă un nou pas în eforturile UE de a sancționa Rusia pentru războiul dus în Ucraina. Potrivit deciziei anterioare de la Bruxelles, a fost majorat prețul de obținere a vizelor pentru ruși, în timp ce alte țări membre, inclusiv cele baltice, au impus restricții severe asupra accesului teritorial al cetățenilor ruși.