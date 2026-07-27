Rețeaua site-urilor de dating din Iași, în centrul unor alerte de fraudă și spălare de bani în Franța

Două firme din Iași care administrau site-uri de „dating” au fost semnalate în documente interne ale procesatorului francez de plăți CentralPay ca prezentând riscuri de fraudă și spălare de bani. Documentele, obținute de Snoop și publicația franceză Mediapary, arată că platformele, adresate mai ales utilizatorilor din Spania, Franța, Italia și Marea Britanie, ar fi ridicat suspiciuni inclusiv privind autenticitatea profilurilor și natura reală a serviciilor oferite.

Este vorba despre Techtone SRL și Gradual Network Marketing SRL, două societăți din Iași cu același obiectiv de activitate: prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe. Potrivit investigației, cele două firme ar fi administrat mai multe platforme prezentate drept site-uri de întâlniri.

CentralPay este autorizată de Banca Franței, gestionează mii de conturi de plată în Europa și procesează anual peste 2,5 miliarde de euro. Printre clienții săi importanți se numără Jean Lain Mobilities, unul dintre cele mai mari grupuri de retail auto din Franța, și divizia de servicii financiare a grupului Carrefour. Documentele consultate de Sboop și Mediapart indică însă faptul că procesatorul fracez ar fi întârziat să ia măsuri față de unii clienți semnalați intern ca având risc ridicat.

Site-uri de dating, profiluri suspecte și plăți de mii de euro

Snoop a identificat mai multe platforme administrate de firme românești. Cele mai multe erau destinate utilizatorilor din Europa de Vest. Alte site-uri au dispărut după dizolvarea unor societăți din aceeași rețea. Platformele aveau un design asemănător și promiteau utilizatorilor posibilitatea de a-și crea un profil, de a-și descrie interesele și de a discuta prin mesaje private. Unele site-uri nu puteau fi accesate fără cont, iar doar câteva menționau opțiunea apelurilor video.

Jurnaliștii Snoop au încercat să își facă profiluri pe mai multe astfel de platforme. În unele cazuri, conturile au fost create, dar nu au mai putut fi accesate. În altele, utilizatorii au primit mesaje că profilurile au fost suspendate. Un mesaj trimis echipeu de suport nu a primit răspuns.

Într-un alt caz, după crearea unui cont cu o adresă de e-mail, contactarea nu a avut loc prin platformă, ci direct în inbox. Expeditorul folosea o adresă care părea falsă, iar primul mesaj a fost în germană. Persoana a întrebat din ce țară este utilizatorul, dacă poate primi o fotografie și dacă discuția poate fi mutată pe Telegram. După ce a fost întrebat dacă a găsit adresa prin platforma de dating, expeditorul nu a mai răspuns.

Dintre cele 13 platforme încă active, șapte includ în termeni și condiții clauze prin care utilizatorii sunt informați că unele profiluri, mesaje sau interacțiuni „ar putea să nu fie autentice”. Operatorii precizează și că mi își asumă răspunderea pentru acestea. Documentele recente, din 2026, arată că unele dintre site-uri au fost incluse într-o analiză internă CentralPay. Raportul semnala indicatori asociați unor posibile fraude și riscuri de spălare a banilor. Potrivit documentelor, 45 de posesori de carduri au cheltuit peste 1.000 de euro, într-un singur an, pe aceeași platformă de dating operată de una dintre companiile românești. Un singur cont ar fi făcut zeci de plăci, în valoare de peste 11.000 de euro.

În analiza internă, un astfel de comportament este descris ca fiind incompatibil cu folosirea obișnuită a unui serviciu de dating. Raportul avansează două scenarii posibile: fie platformele ascundeau o altă activitate comercială, cum ar fi servicii de videochat sau anunțuri de escorte, fie tranzacțiile puteau face parte dintr-o schemă de spălare a banilor.

Suspiciunile vizau și profilurile de pe unele site-uri. Raportul CentralPay menționa că au fost atrași pe platformă de presupuse femei, au plătit abonamente scumpe pentru apeluri video, iar apoi interlocutoarele au dispărut.

Prețurile au fost un alt semnal de alarmă. Unele platforme administrate de români cereau între 60 și 250 de euro pe lună. Prin comparație, abonamentele premium Tinder costă între 9 și 35 de euro pe lună, iar alte platforme cunoscute au tarife mai mici decât cele semnalate în raport.

Firme deschise și închise succesiv, cu profituri mari

Techtone SRL a fost înființată în mai 2025 și este administrată de Andreea-Ramona Crețu, din Botosași. Firma apare în documentele consultate de Snoop în dreptul unor activități și fluxuri de bani considerate suspecte. Jurnaliștii au identificat cel puțin două site-uri de dating administrate de această societate, dintre acre unul a fost închis recent.

Contactată de Snopp, Andreea-Ramona Crețu a cerut întrebările în scris, apoi a transmis că nu dorește să facă niciun comentariu.

A doua firmă menționată în documentele CentralPay este Gradual Network Marketing SRL. Societatea a fost înființată în august 2023 și este administrată de Cătălin Armășelu, din Vaslui. Recent, în companie a intrat și George Agache, fost fotbalist în ligile inferioare și vicecampion național la minifotbal. În 2025, Gradual Network Marketing SRL a raportat o cifră de afaceri de peste 2 milioane de lei și un profit de peste 1 milion de lei, cu doar doi angajați. Snoop a identificat 12 platforme de dating administrate de această firmă.

Investigația arată că cele două societăți fac parte dintr-o rețea mai largă. Între 2019 și 2026, persoanele din spatele lor ar fi înființat cel puțin 15 firme cu același domeniu de activitate. Multe au funcționat doar unul sau doi ani, apoi au fost radiate și înlocuite cu alte companii controlate de aceleași persoane sau de apropiați.

În centrul rețelei apar Cătălin Armășelu și George Agache. Între 2019 și 2025, cei doi au înființat împreună șapte societăți comerciale. Cele mai multe au fost înregistrate la două adrese din Iași, iar unele au existat doar câteva săptămâni. Firmele active au raportat însă profituri consistente. Una dintre ele a avut în 2022, o cifră de afaceri de peste 4,2 milioane de lei și un profit net de 3,7 milioane de lei. Snoop a identificat cel puțin un site de dating, acum șters, administrat de această firmă.

Potrivit datelor publice citate în investigație, cele nouă firme în care a fost implicat George Agache i-au adus, în ultimii cinci ani, un profit de aproximativ 3,5 milioane de euro. Cătălin Armășelu ar fi avut un profit similar, de circa 3,3 milioane de euro.

În rețea apare și soția lui Armășelu. O firmă deschisă de aceasta în Iași, în 2024, a administrat un site acum inactiv și a fost închisă un an mai târziu, cu datorii de peste 90.000 de euro. ANAF Iași s-a opus în instanță dizolvării, dar cererea a fost respinsă. Tânăra a mai deschis o firmă similară în 2025, dizolvată între timp, care a raportat într-un an un profit net de peste un milion de lei, cu un singur angajat.

Ce spune unul dintre patronii din Iași

Cătălin Armășelu neagă acuzațiile. El susține că nu a fost anunțat de CentralPay că ar exista probleme cu site-urile sale. Potrivit acestuia, în urmă cu aproximativ două luni, un reprezentant al companiei franceze l-ar fi îndrumat către un alt procesator de plăți.

„Mi-au zis că ei se vor ocupa doar de firmele franceze, nu mai pot avea clienți din alte țări. Și mi-au oferit o alternativă de procesare a plăților. De vreo două săptămâni CentralPay îmi dă notificări să mă întorc la ei”, susține bărbatul stabilit în Iași.

Snoop notează însă că, pe toate site-urile administrate de firma lui Armășelu, procesatorul de plăți este în continuare CentralPay.

Întrebat despre suspiciunile de fraudă și spălare de bani, Armășelu a negat.

„Eu nu cred că informațiile pe care le aveți sunt corecte. Am primit ultimul mail de la CentralPay săptămâna trecută, în care spuneau că e totul OK și mă pot întoarce. Dacă aveam probleme nu mi-ar fi spus? Nu ar mai fi vrut să lucreze cu mine, nu?”

Bărbatul a recunoscut însă că a deschis și închis mai multe firme pentru a evita plata unui impozit mai mare către statul român.

„E foarte simplu. Pentru că nu mă mai încadram la microîntreprindere și trebuia să plătesc impozit de 16%. Totul e legal. Orice persoană fizică putea, până acum vreo doi ani, să-și deschidă o sută de mii de microîntreprinderi. Între timp, legislația în România s-a schimbat și ne-am conformat și noi”.

Armășelu spune că a fost sfătuit să procedeze astfel. El susține și că a intrat în afacerile cu site-uri de dating după ce a fost încurajat de o persoană din Iași care lucra deja în domeniu.

„A luat amploare chestia asta cu dating-ul. Sunt foarte multe site-uri așa din Iași.”

El admite și că unele platforme operate de firma sa oferă servicii de videochat. În documentele interne consultate de Snoop se menționează însă că, deși videochatul este legal, CentralPay nu ar fi declarat oficial că procesează plăți pentru astfel de servicii oferite de site-urile administrate de români.

„Avem și o parte de videochat, dar CentralPay știe lucrul ăsta. CentralPay își ia comision de 20-30% din cauza riscurilor, pentru că orice utilizator care este nemulțumit de serviciile noastre își poate primi banii înapoi de la CentralPay prin două click-uri”, a explicat Armășelu.

Comisionul indicat de acesta este foarte mare pentru industria procesării plăților. În investigația despre Worldline, Snoop a arătat că procesatorul percepea clienților cu risc ridicat comisioane de aproximativ 10%, care ajungeau rar la 20%. Experții consultați spun că astfel de procente pot fi un indiciu de fraudă, în condițiile în care comercianții obișnuiți plătesc, de regulă, comisioane sub 5%.

CentralPay nu a răspuns dacă procentele menționate de Armășelu sunt corecte.

CentralPay respinge acuzațiile. O româncă deține 12% din companie

Conducerea CentralPay a refuzat să răspundă punctual întrebărilor trimise de Snoop și Mediapart. Guillaume Ponsard, președintele companiei și acționarul majoritar, a transmis că respinge orice acuzație privind tolerarea unor comportamente frauduloase pentru profit și a anunțat că va da publicațiile în judecată.

„CentralPay contestă orice insinuare conform căreia ar tolera comportamente frauduloase din motive de rentabilitate.”

În acționariatul CentralPay există și o legătură românească. Alina Claudia Alistarh, în vârstă de 46 de ani, deține 12% din acțiunile companiei franceze. Pe LinkedIn, aceasta se prezintă drept Merchant Risk and Acquiring Officer al CentralPay, funcție pe care spune că o ocupă din octombrie 2021. Înainte de CentralPay, Alistarh a fondat, în 2010, compania NordPay, alături de doi oameni de afaceri francezi, printre care și Guillaume Ponsard. Firma se ocupa tot de procesarea plăților online și era autorizată în Marea Britanie. NordPay a intrat în insolvență în 2021. Relația profesională dintre Alistarh și unul dintre oamenii de afaceri francezi a început în România, în 2004. Atunci, cei doi au înființat o firmă la București, specializată în consultanță IT și software. Compania a fost cedată ulterior unei societăți din Estonia, apoi a fost dizolvată.

Snoop i-a trimis Alinei Alistarh mai multe întrebări despre problemele semnalate intern la CentralPay și despre eventualele legături cu firmele din România. Aceasta nu a răspuns până la publicarea investigației.

În anchetă mai apare și Techscale SRL, o altă firmă din Iași. Cinci platforme de dating, acum șterse, au fost administrate de această societate. Pe unul dintre site-uri, Techscale SRL figura public drept operator, însă în documentele analizate de Snoop același site apărea la CentralPay ca fiind operat de Techtone SRL.

Un fost colaborator român al CentralPay a declarat pentru Snoop că multe persoane din industrie știau că procesatorul francez acceptă clienți din categoria high risk.

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