Reținut după ce a accidentat mortal o femeie și i-a rănit copilul

Șoferul care a accidentat mortal o mamă și a rănit-o pe fiica ei de 2 ani aflată în cărucior a fost reținut pentru 24 de ore. Accidentul a avut loc ieri după-amiază, pe Șoseaua Berceni din Capitală.

La volanul BMW-ului care a spulberat cele două victime era un tânăr de 20 de ani. În urma acestui accident tragic, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul acestuia a fost zero.

„Din primele informații, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Șoseaua Berceni, a surprins și accidentat doi pietoni, respectiv o femeie de 35 de ani și un minor de aproximativ 2 ani. În urma impactului, femeia a decedat, iar minorul a fost transportat la spital”.

În fața polițiștilor, șoferul a spus că a încercat să evite ceva care i-a apărut în cale, dar nu a reușit să frâneze la timp.

„În acest caz vorbim despre un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, a spus agent principal Oana Pîrvan, Brigada Rutieră București:

„Este prima zi de anchetă, nu se poate ajunge atât de repede la niciun gen de infracțiune”, susține însă avocatul șoferului.