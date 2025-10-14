Reținut după ce a accidentat mortal o femeie și i-a rănit copilul

Șoferul care a accidentat mortal o mamă și a rănit-o pe fiica ei de 2 ani aflată în cărucior a fost reținut pentru 24 de ore. Accidentul a avut loc ieri după-amiază, pe Șoseaua Berceni din Capitală.
La volanul BMW-ului care a spulberat cele două victime era un tânăr de 20 de ani. În urma acestui accident tragic, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul acestuia a fost zero.
„Din primele informații, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Șoseaua Berceni, a surprins și accidentat doi pietoni, respectiv o femeie de 35 de ani și un minor de aproximativ 2 ani. În urma impactului, femeia a decedat, iar minorul a fost transportat la spital”.
În fața polițiștilor, șoferul a spus că a încercat să evite ceva care i-a apărut în cale, dar nu a reușit să frâneze la timp.
„În acest caz vorbim despre un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, a spus agent principal Oana Pîrvan, Brigada Rutieră București:
„Este prima zi de anchetă, nu se poate ajunge atât de repede la niciun gen de infracțiune”, susține însă avocatul șoferului.
Un copil a rămas orfan si sa vedem dacă scapa copilul.preventia ar trebuii sa fie mai multa.mai bine păzim demnitarii cu sute de polițiști decât sa stea în intersecții.nicusor si ceata lui sunt mai importanți decât poporul.
Pentru piloti exista circuite, pentru impotenti exista strada, sa fie vazuti !
Trebuie sa terminam odata cu acesti copii imberbi la volanul unor bolizi. Firmele producatoare sa-si asume parte din raspundere, deoarece sunt in cunostinta de cauza ca statul nu are infrastructura necesara primirii unui asemenea numar urias de automobile.
Nu merita vieti de oameni aceasta indolenta, aceasta nepasare a autoritatilor (probabil indolenta incurajata cu ceva spagi masive) doar pentru ca niste firme-mamut sa transforme tara intr-un dumping ground pentru supraproductia (evidenta) de automobile.
Sa-si taie din banda de fabricatie, sa reduca productia, sau sa cotizeze gras la infrastructura, daca vor sa plaseze marfa!
Doar ca sa fie tinuti multumiti muncitorii din Germania nu trebuie sa moara romani!!!
Acesti soferi ar trebui sa numai conduca niciodata. Si sa plateasca o pensie pana face copilul 18 ani. Daca nu plateste, la puscarie si confiscata toata averea sau munca la puscarie si din banii muncitiaici sa plateasca pensia.
Este o nenorocire pt toată lumea iar destui caută sânge. De felul celor ce mergeau la luptele de gladiatori.
Pare ca are acelasi profil cu Vlad Pascu. Ce or fi parintii astuia?
Asta trebuie bagat la balamuc, in camasa de forta !