Revolta de la Lunguleţu: ”Nu sunteţi proprietari pe apa României”!

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a mers joi să discute cu fermierii din Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa. Oamenii au protestat, după ce un bărbat care uda varza cu apă din Dâmboviţa a fost verificat de poliţisti. Fermierii i-au solicitat ministrului să dea în scris că nu se plăteşte apa şi i-au spus că ceea ce le transmite este un ”bla, bla”.

”Daţi în scris la Primărie că nu se plăteşte pentru apă. Şi lăsaţi oamenii să scoată apa”, a cerut un protestatar. Ministrul a spus că doreşte să aibă un dialog cu cei nemulţumiţi. ”Să avem un dialog. Eu ieri am fost plecat la Bruxelles. Am sunat, am discutat cu Apele Române. Deja s-a deplasat şi domnul primar. Dacă vreţi să ne înţelegem şi să fie totul corect”, a mai spus Barbu.

”Asta e bla, bla. Dumneavoastră nu sunteţi proprietari pe apa României. Ştiţi că Ministerul Mediului nu e proprietar pe apele române? Dumneavoastră este cel care trebuie să ne sprijine. Nu ne daţi, că mai mult ne luaţi după aia”, au mai spus protestatarii.

Ministrul Agriculturii le-a mai transmis celor prezenţi că în sistemul de irigaţie naţional lucrurile au fost reglate

”Foarte mulţi producători de aici sunteţi persoane fizice, că aşa aţi moştenit de când v-aţi născut dumneavoastră şi aţi făcut agricultură. Găsim o soluţie corectă. Trebuie să avem discuţii. Nu trebuie să huiduim, că nu e corect”, a subiniat el.

Oficiali de la Apele Române au avut, joi, o întâlnire cu fermierii din Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa, şi autorităţile locale, pe tema captărilor de apă din Dâmboviţa. S-a ajuns la un consens privind realizarea de irigaţii, cei interesaţi urmând să încheie contracte de furnizare şi să plătească pentru apa utilizată.

Revolta fermierilor din Lunguleţu a pornit, miercuri, după ce un bărbat care uda varza cu apă din Dâmboviţa a fost verificat de Poliţie. IPJ Dâmboviţa a preciziat că bărbatul folosea o motopompă pentru a scoate apă din râu, dar că nu s-au luat măsuri coercitive.

Bazinul Legumicol Comuna Lunguletu a postat apoi un mesaj de revoltă pe Facebook:

„OPRIȚI-VĂ DIN CE FACEȚI !!!!

Un abuz incredibil a avut loc în Lungulețu! Un om al locului, care își uda varza din Dâmbovița, a fost luat cu mașina politiei la directiva Apelor Române! Nu putem tolera așa ceva! Azi, miercuri, la ora 11:00, ne strângem TOȚI în fața primăriei. Să le arătăm că Lungulețu nu tace!

Români, apa e viață! Este sângele care pulsează în venele pământului nostru strămoșesc, un dar divin, izvorât din inima României. Nu e proprietatea nimănui, ci a noastră, a tuturor! Căci fără apa ce dă rodire și suflare, nici pământul nu rodește, nici omul nu trăiește. Apa care ne-a hrănit strămoșii e un bun comun, nu al statului!

Acum e ceasul să ne trezim! Dacă lăsăm semințele fricii să ne încolțească în tăcere, lanurile drepturilor noastre vor ajunge pradă. Fiecare dintre noi e o picătură în râu; dacă picăturile nu se unesc, albia seacă, iar puterea ne este luată.

Haideți, frați români, din toate colțurile țării! Lăsați-vă pentru o clipă grijile și veniți să apărăm împreună ceea ce ne aparține de drept! Să le arătăm că rădăcinile noastre sunt adânci și că vocea unită a poporului nu poate fi îngenuncheată! Astăzi e Lungulețu, mâine poate fi oriunde. Luptăm pentru dreptul la apă, luptăm pentru România!”.