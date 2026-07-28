Rezultatele inițiale la Titularizare 2026 aduc o promovare de peste 51% și 28 de note maxime

Prezența la examen, lucrări anulate și retragerea din examen. Date statistice

Ministerul Educației a publicat marți, 28 iulie, primele rezultate obținute de candidați la proba scrisă a concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar. Examenul, desfășurat pe 21 iulie, a adunat în centrele de evaluare un număr de 33.881 de candidați, reprezentând 84,71% din totalul celor 39.996 de persoane înscrise cu drept de participare.

Conform metodologiei în vigoare, care permite părăsirea sălii de examen sub anumite condiții, 2.187 de candidați au ales să se retragă. Dintre aceștia, 2.101 au invocat motive personale, iar 86 de candidați s-au retras din motive medicale. Totodată, supraveghetorii au eliminat din examen 52 de persoane, dintre care 20 au fost prinse încercând să fraudeze proba.

În urma acestor trieri, către centrele de evaluare au plecat 31.641 de lucrări. Pe parcursul procedurilor, 18 lucrări au fost anulate direct în centre, astfel că numărul final de teze evaluate integral și digitalizat a fost de 31.623. Dintre acestea, 6.523 au aparținut tinerilor din promoția curentă de absolvenți.

Analiza notelor. Rata de promovare crește cu 8 procente

Dintre cele peste 31.000 de lucrări corectate, 16.140 au fost notate cu medii peste 7, pragul minim necesar pentru angajarea pe o perioadă nedeterminată. Aceasta se traduce printr-un procent de 51,04%, o creștere substanțială comparativ cu prima afișare din anul 2025, când rata notelor peste 7 a fost de doar 43,52%.

Performanțe excepționale au fost înregistrate de 28 de candidați la nivel național, care au predat lucrări perfecte și au obținut nota 10.

În rândul tinerilor absolvenți din promoția curentă, rezultatele sunt la fel de încurajatoare. Un număr de 2.945 de candidați aflați la început de drum au obținut note peste 7, adică un procent de 45,15%, mai mare cu aproape 5 procente față de anul trecut.

La polul opus, un număr semnificativ de candidați, mai exact 10.874 (reprezentând 34,39%), au obținut note cuprinse între 5 și 6,99. Aceste rezultate nu le permit titularizarea, ci doar angajarea pe perioadă determinată, în regim de suplinire. Din această categorie, 2.385 de candidați provin din actuala serie de absolvenți.

Programul contestațiilor și calendarul rezultatelor finale

Profesorii și viitorii dascăli care sunt nemulțumiți de punctajul acordat la evaluarea digitalizată pot cere recorectarea lucrării. Contestațiile pot fi depuse fizic, la sediile inspectoratelor școlare județene, sau transmise prin mijloace electronice, respectând modalitățile comunicate de fiecare inspectorat în parte.

Programul pentru depunerea contestațiilor este următorul:

Marți, 28 iulie: imediat după afișarea rezultatelor și până la ora 21:00.

Miercuri, 29 iulie: până la ora 12:00.

După reevaluarea tezelor contestate, Ministerul Educației va publica rezultatele finale marți, 4 august. Acestea vor fi disponibile atât pe platforma online dedicată concursului, cât și la avizierele inspectoratelor școlare.

Condiții stricte pentru posturi și ședințele de repartizare

Ocuparea unui post în învățământ se face după reguli stipulate în lege. Pentru a obține statutul de titular, cu contract pe perioadă nedeterminată, un candidat trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau la inspecția specială la clasă susținută anterior. Pentru a deveni suplinitor, cu contract pe perioadă determinată, candidatul trebuie să atingă pragul minim al notei 5 la ambele probe.

Etapele finale ale concursului se vor desfășura pe 5 și 6 august. În aceste zile, inspectoratele școlare vor organiza ședințe publice de repartizare pentru posturile didactice de predare vacante, alocarea făcându-se strict în ordinea descrescătoare a mediilor obținute.

CITEȘTE ȘI