Rezultatele inițiale la Titularizare 2026 au fost afișate. Calendarul contestațiilor și al repartizărilor

Condițiile de titularizare

Titularizarea reprezintă angajarea cadrelor didactice într-o unitate de învățământ pe o perioadă nedeterminată. Pentru a deveni titulari, candidații trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:

Obținerea a minimum nota 7 la proba scrisă. Obținerea a minimum nota 7 la inspecția la clasă în profilul postului.

Îndeplinirea acestor condiții este obligatorie, însă obținerea notei de trecere nu garantează automat alocarea unui post pe perioadă nedeterminată, aceasta depinzând de numărul de catedre vacante disponibile.

Notele la titularizare au fost publicate

Rezultatele la titularizare au fost publicate.

Rezultate titularizare 2026 Județul Alba

Rezultate titularizare 2026 Județul Argeş

Rezultate titularizare 2026 Județul Arad

Rezultate titularizare 2026 Municipiul Bucureşti

Rezultate titularizare 2026 Județul Bacău

Rezultate titularizare 2026 Județul Bihor

Rezultate titularizare 2026 Județul Bistriţa-Năsăud

Rezultate titularizare 2026 Județul Brăila

Rezultate titularizare 2026 Județul Botoşani

Rezultate titularizare 2026 Județul Braşov

Rezultate titularizare 2026 Județul Buzău

Rezultate titularizare 2026 Județul Cluj

Rezultate titularizare 2026 Județul Călăraşi

Rezultate titularizare 2026 Județul Caraş-Severin

Rezultate titularizare 2026 Județul Constanța

Rezultate titularizare 2026 Județul Covasna

Rezultate titularizare 2026 Județul Dâmbovița

Rezultate titularizare 2026 Județul Dolj

Rezultate titularizare 2026 Județul Gorj

Rezultate titularizare 2026 Județul Galaţi

Rezultate titularizare 2026 Județul Giurgiu

Rezultate titularizare 2026 Județul Hunedoara

Rezultate titularizare 2026 Județul Harghita

Rezultate titularizare 2026 Județul Ilfov

Rezultate titularizare 2026 Județul Ialomița

Rezultate titularizare 2026 Județul Iaşi

Rezultate titularizare 2026 Județul Mehedinți

Rezultate titularizare 2026 Județul Maramureş

Rezultate titularizare 2026 Județul Mureş

Rezultate titularizare 2026 Județul Neamț

Rezultate titularizare 2026 Județul Olt

Rezultate titularizare 2026 Județul Prahova

Rezultate titularizare 2026 Județul Sibiu

Rezultate titularizare 2026 Județul Sălaj

Rezultate titularizare 2026 Județul Satu-Mare

Rezultate titularizare 2026 Județul Suceava

Rezultate titularizare 2026 Județul Tulcea

Rezultate titularizare 2026 Județul Timiş

Rezultate titularizare 2026 Județul Teleorman

Rezultate titularizare 2026 Județul Vâlcea

Rezultate titularizare 2026 Județul Vrancea

Rezultate titularizare 2026 Județul Vaslui

Depunerea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale

Cadrele didactice care doresc reevaluarea lucrărilor pot depune contestații la sediile inspectoratelor școlare județene (ISJ) sau prin mijloace electronice, respectând următorul program:

28 iulie: imediat după afișarea rezultatelor inițiale și până la ora 21:00. 29 iulie: până la ora 12:00.

Modalitățile exacte de depunere electronică a cererilor sunt comunicate de fiecare inspectorat școlar în parte. Rezultatele finale vor fi publicate marți, 4 august, atât fizic, la sediile ISJ, cât și online.

Ședințele de repartizare și situația posturilor vacante

Alocarea posturilor didactice de predare vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată se va realiza în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în perioada 5 – 6 august, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

În ceea ce privește oferta de posturi din acest an, reprezentanții din educație semnalează o reducere a numărului de catedre titularizabile. Dan Popescu, inspector școlar general adjunct din Buzău, a precizat că scăderea este un efect al Legii nr. 141, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care a mărit norma didactică de predare. Diminuarea numărului de locuri a afectat în mod direct discipline de bază, precum Limba Română, Matematica, Fizica și Limba Engleză, fapt ce determină multe cadre didactice să susțină examenul anual, deși obțin medii de peste 7, în lipsa posturilor pe perioadă nedeterminată.

Contextul crizei de posturi. Mii de catedre desființate și profesori rămași fără loc de muncă

Cotidianul aducea în atenția cititorilor, pe 14 iulie 2026, poziționarea FSLI în ceea ce privește dispariția a 14.000 de posturi din educație. Obținerea unui post pe perioadă nedeterminată a devenit o provocare majoră în 2026, ca urmare a politicilor de austeritate și a implementării Legii nr. 141 (cunoscută drept „Legea Bolojan”). Această lege a majorat norma didactică obligatorie la 20 de ore, eliminând facilitățile pentru profesorii cu experiență și ducând la comasarea claselor, care au ajuns să numere până la 34-36 de elevi.

Efectele acestor măsuri au fost detaliate de Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI). Conform datelor sindicale, între 2025 și 2026 au dispărut peste 14.000 de posturi din educație. Consecința directă a fost ieșirea din sistem a aproximativ 3.000 – 4.000 de profesori suplinitori calificați, care au rămas fără un loc de muncă. În plus, sindicatele estimează că aplicarea noilor planuri-cadru la liceu va duce la pierderea a încă 2.000 de posturi.

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