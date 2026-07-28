Rezultatele inițiale la Titularizare 2026 au fost afișate. Calendarul contestațiilor și al repartizărilor

Condițiile de titularizare
Titularizarea reprezintă angajarea cadrelor didactice într-o unitate de învățământ pe o perioadă nedeterminată. Pentru a deveni titulari, candidații trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiții:
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Obținerea a minimum nota 7 la proba scrisă.
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Obținerea a minimum nota 7 la inspecția la clasă în profilul postului.
Îndeplinirea acestor condiții este obligatorie, însă obținerea notei de trecere nu garantează automat alocarea unui post pe perioadă nedeterminată, aceasta depinzând de numărul de catedre vacante disponibile.
Notele la titularizare au fost publicate
Rezultatele la titularizare au fost publicate.
Rezultate titularizare 2026 Județul Alba
Rezultate titularizare 2026 Județul Argeş
Rezultate titularizare 2026 Județul Arad
Rezultate titularizare 2026 Municipiul Bucureşti
Rezultate titularizare 2026 Județul Bacău
Rezultate titularizare 2026 Județul Bihor
Rezultate titularizare 2026 Județul Bistriţa-Năsăud
Rezultate titularizare 2026 Județul Brăila
Rezultate titularizare 2026 Județul Botoşani
Rezultate titularizare 2026 Județul Braşov
Rezultate titularizare 2026 Județul Buzău
Rezultate titularizare 2026 Județul Cluj
Rezultate titularizare 2026 Județul Călăraşi
Rezultate titularizare 2026 Județul Caraş-Severin
Rezultate titularizare 2026 Județul Constanța
Rezultate titularizare 2026 Județul Covasna
Rezultate titularizare 2026 Județul Dâmbovița
Rezultate titularizare 2026 Județul Dolj
Rezultate titularizare 2026 Județul Gorj
Rezultate titularizare 2026 Județul Galaţi
Rezultate titularizare 2026 Județul Giurgiu
Rezultate titularizare 2026 Județul Hunedoara
Rezultate titularizare 2026 Județul Harghita
Rezultate titularizare 2026 Județul Ilfov
Rezultate titularizare 2026 Județul Ialomița
Rezultate titularizare 2026 Județul Iaşi
Rezultate titularizare 2026 Județul Mehedinți
Rezultate titularizare 2026 Județul Maramureş
Rezultate titularizare 2026 Județul Mureş
Rezultate titularizare 2026 Județul Neamț
Rezultate titularizare 2026 Județul Olt
Rezultate titularizare 2026 Județul Prahova
Rezultate titularizare 2026 Județul Sibiu
Rezultate titularizare 2026 Județul Sălaj
Rezultate titularizare 2026 Județul Satu-Mare
Rezultate titularizare 2026 Județul Suceava
Rezultate titularizare 2026 Județul Tulcea
Rezultate titularizare 2026 Județul Timiş
Rezultate titularizare 2026 Județul Teleorman
Rezultate titularizare 2026 Județul Vâlcea
Rezultate titularizare 2026 Județul Vrancea
Rezultate titularizare 2026 Județul Vaslui
Depunerea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale
Cadrele didactice care doresc reevaluarea lucrărilor pot depune contestații la sediile inspectoratelor școlare județene (ISJ) sau prin mijloace electronice, respectând următorul program:
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28 iulie: imediat după afișarea rezultatelor inițiale și până la ora 21:00.
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29 iulie: până la ora 12:00.
Modalitățile exacte de depunere electronică a cererilor sunt comunicate de fiecare inspectorat școlar în parte. Rezultatele finale vor fi publicate marți, 4 august, atât fizic, la sediile ISJ, cât și online.
Ședințele de repartizare și situația posturilor vacante
Alocarea posturilor didactice de predare vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată se va realiza în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare în perioada 5 – 6 august, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.
În ceea ce privește oferta de posturi din acest an, reprezentanții din educație semnalează o reducere a numărului de catedre titularizabile. Dan Popescu, inspector școlar general adjunct din Buzău, a precizat că scăderea este un efect al Legii nr. 141, cunoscută drept „Legea Bolojan”, care a mărit norma didactică de predare. Diminuarea numărului de locuri a afectat în mod direct discipline de bază, precum Limba Română, Matematica, Fizica și Limba Engleză, fapt ce determină multe cadre didactice să susțină examenul anual, deși obțin medii de peste 7, în lipsa posturilor pe perioadă nedeterminată.
Contextul crizei de posturi. Mii de catedre desființate și profesori rămași fără loc de muncă
Cotidianul aducea în atenția cititorilor, pe 14 iulie 2026, poziționarea FSLI în ceea ce privește dispariția a 14.000 de posturi din educație. Obținerea unui post pe perioadă nedeterminată a devenit o provocare majoră în 2026, ca urmare a politicilor de austeritate și a implementării Legii nr. 141 (cunoscută drept „Legea Bolojan”). Această lege a majorat norma didactică obligatorie la 20 de ore, eliminând facilitățile pentru profesorii cu experiență și ducând la comasarea claselor, care au ajuns să numere până la 34-36 de elevi.
Efectele acestor măsuri au fost detaliate de Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI). Conform datelor sindicale, între 2025 și 2026 au dispărut peste 14.000 de posturi din educație. Consecința directă a fost ieșirea din sistem a aproximativ 3.000 – 4.000 de profesori suplinitori calificați, care au rămas fără un loc de muncă. În plus, sindicatele estimează că aplicarea noilor planuri-cadru la liceu va duce la pierderea a încă 2.000 de posturi.