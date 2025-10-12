România – Austria, totul sau nimic!

În această seară, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1, România este obligată să câștige pe Arena Națională în fața Austriei, pentru a mai păstra șanse măcar la locul 2 în grupa de calificare pentru turneul final al CM 2026. Orice alt rezultat ne va trimite invariabil pe locul 3, vom participa, grație parcursului bun din Liga Națiunilor, la baraj, dar vom avea parte de un adversar foarte greu, cel mai probabil Italia sau Turcia.

Cu o victorie în fața Austriei putem merge la ultima partidă din grupă, în Bosnia și Herțegovina să ne luăm revanșa după 0-1 la București și să prindem locul 2. Locul 2 înseamnă un adversar mai ușor la baraj.

Acum ne punem și noi întrebarea de ce s-a mai jucat amicalul cu Moldova atâta timp încât tinerii trimiși atunci pe teren vor fi pur și simplu doar spectatori. Din echipa care a jucat cu naționala de peste Prut singurul supraviețuitor este Ianis Hagi, probabil ca urmare a faptului că este accidentat căpitanul Nicușor Stanciu! Nici Dobre, nici Cîrjan, jucători dinamici și creativi, cu personalitate, nu sunt nici măcar pe bancă.

Unde se va afla, deși au fost anunțate existența unor probleme de sănătate, mijlocașul Răzvan Marin. Alex Chipciu, la 35 de ani, va fi fundașul stânga, puștiul Kevin Ciubotaru urmând a fi rezervă. Va fi titular Mihăilă pe banda stângă, autorul unui gol de la 50 de metri în ultima etapă de campionat din Turcia, pentru Rizespor. Și tot rezervă va fi și Louis Munteanu.

Mircea Lucescu a caracterizat amănunțit naționala lui Ralf Rangnick:

E o echipă foarte puternică, construită în timp, de 6-7 ani schimbă rar, intră greu câte unul, media e de 27-28 de ani. E diferență față de noi. Noi a trebuit să încropim permanent o echipă de la meci la meci, să schimbăm din cauza accidentărilor. O astfel de echipă trebuie abordată cu atenție.

Știm că ei nu pot schimba modul de a juca, iar noi trebuie să-i anticipăm. Dacă aduc 8 jucători în atac, vor lăsa 2 jucători în apărare. Trebuie să știm să jucăm.

Ei apelează la minge lungă. Duc extremele în interior, iar fundașii urcă pe linia atacanților. Acolo fac pase. Sunt buni la recuperări, e cea mai mare calitate a lor. Recuperează bine, nu lasă adversarul să iasă cu mingea. Dezvoltă contraatacurile bine pentru că stau bine fizic.

Echipe probabile

România: Târnovanu – Rațiu, Ghiță, Burcă, Chipciu – Marius Marin, Fl. Tănase – Man, Hagi, Mihăilă – Bîrligea

Selecționer: Mircea Lucescu

Austria: Pentz – Posch, Danso, Alaba, Prass – Laimer, Seiwald – Schmid, Gregoritsch, Sabitzer – Arnautovic

Selecționer: Ralf Rangnick

Stadion: Arena Națională, București

Arbitru: Davide Massa (Italia) / Asistenți: Filippo Meli și Stefano Alassio (ambii in Italia) / Rezervă: Simone Sozza / Camera VAR: Michael Fabbri și Rosario Abisso