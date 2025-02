România depășește Polonia la PIB per capita. Ce înseamnă cu adevărat pentru traiul zilnic?

România a reușit să depășească Polonia la PIB per capita, ajustat la paritatea puterii de cumpărare (PPS), un indicator important în evaluarea nivelului de trai dintr-o țară. Conform unor informații recente prezentate de Ionuț Dumitru, profesor la Academia de Studii Economice (ASE), această nouă poziționare a României în clasamentul PIB per capita nu o plasează doar înaintea Poloniei, ci și peste alte economii din regiune, cum ar fi Ungaria, Croația și Grecia.

Creștere economică susținută de investiții și politici favorabile

Explicațiile pentru această schimbare remarcabilă se regăsesc în succesul României în atragerea de investiții străine, în adoptarea unor politici fiscale favorabile și într-un ritm sustenabil de dezvoltare în sectoare-cheie ale economiei. De asemenea, salariile au crescut semnificativ, atingând un nivel mediu anual de 17.739 de euro în 2023, depășind astfel state precum Ungaria (16.895 de euro) și Grecia (17.013 euro), fiind foarte apropiate de salariul din Polonia (18.054 de euro), conform datelor Eurostat.

Pentru România, acest avans este considerabil, având în vedere că PIB per capita la standardul puterii de cumpărare (PPS) se află acum la 80% din media Uniunii Europene, situându-se la același nivel cu Polonia și depășind alte economii regionale. De exemplu, PIB-ul per capita din Ungaria, Croația și Grecia este sub cel al României.

PIB per capita – o statistică cu multiple fațete

Deși este un indicator esențial al nivelului de trai, PIB per capita nu oferă o imagine completă a bunăstării individuale. În timp ce acest indicator arată producția medie de valoare adăugată a unui locuitor dintr-o țară, el nu reflectă întotdeauna diferențele de distribuție a veniturilor și nici condițiile de viață ale fiecărui cetățean.

Astfel, întrebarea rămâne: Cum se traduce această creștere economică în viața de zi cu zi a românilor? Deși salariile au crescut și PIB-ul per capita a ajuns la un nivel mai mare decât al Poloniei, cu un salariu mediu lunar de 7.310 lei, realitatea din teren poate fi diferită. Creșterea inflaționistă și costurile vieții nu au fost întotdeauna acompaniate de o majorare corespunzătoare a veniturilor, iar diferențele de preț între țări sunt importante. De asemenea, infrastructura și serviciile publice din România nu sunt întotdeauna la același nivel cu cele din alte state europene mai dezvoltate.

PIB per capita PPS – o perspectivă mai relevantă

În acest context, indicatorul PIB per capita la standardul puterii de cumpărare (PPS) este mai relevant, deoarece ia în considerare costul vieții și diferențele de preț dintre țări. Potrivit Eurostat, România se află la același nivel cu Polonia, fiind în topul economiilor regionale în ceea ce privește puterea de cumpărare, iar acest lucru poate fi un semnal pozitiv pentru viitorul economic al țării.

Însă, chiar și în această situație favorabilă, trebuie să rămânem conștienți de faptul că PIB-ul nu reprezintă decât o parte a poveștii. Creșterea economică și salariile mai mari trebuie să fie însoțite de politici care să sprijine o distribuție echitabilă a beneficiilor, să îmbunătățească infrastructura și să răspundă nevoilor esențiale ale cetățenilor.