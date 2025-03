Fostul parlamentar Liviu Pleşoianu, susținător declarat al lui Călin Georgescu, acuză România TV de campanie mizerabilă.

”NU urmăresc România TV! NU, după ce ne-a numit Ciutacu „euglene verzi”, „haita turbată” și „secta lui Georgescu”! NU, după mizeriile spuse acolo despre Călin Georgescu și Cristela Georgescu! NU, după ce s-au apucat să îi spună „sorosist” lui George Simion în condițiile în care acum câteva luni îi transmiteau nunta în direct! NU, în condițiile în care tot ce fac ei acum e să încerce dezbinarea susținătorilor lui Georgescu pentru a-l promova pe cameleonul Ponta! Somez public România TV să NU îmi folosească în NICIUN context scrierile și vorbele! NU am și NU vreau să am NICIO legătură cu voi! Mi-e SCÂRBĂ de campania MIZERABILĂ pe care o faceți împotriva Realitatea Plus și, în special, împotriva Ancăi Alexandrescu! Mai ales că e limpede și de ce și pentru ce o faceți!”, a scris Plesoianu pe pagina sa de Facebook.

Recent, fără nicio probă, România TV l-a proclamat „trădător” pe George Simion, liderul AUR.

„Simion a trădat şi a depus dosarul cu Georgescu greşit„, a pus România TV pe burtieră.