România TV trebuie să-şi suspende emisia

Deşi nu avea programată o şedinţă pentru marţi, 6 mai, CNA a discutat ieri solicitarea de reanalizare cu privire la sancţionarea postului România TV de a difuza timp de 3 ore, în data de 7 mai, doar textul deciziei de sancţionare, scrie Pagina de Media.ro

Având în vedere cererea România TV, forul audiovizual era obligat să o „judece” înainte ca aceasta să fie pusă în aplicare. După discuţiile cu postul, CNA a decis să menţine sancţiunea de suspendare a emisiei.

România TV va trebui să-şi suspendă emisia obişnuită miercuri, 7 mai, între orele 18.00 şi 21.00.

Postul a fost reprezentat în faţa CNA de directorul de programe Roxana Niculescu şi de avocatul Andrei Nicolescu.

Roxana Niculescu:

„Vă rog respectuos să fiţi de acord cu reanalizarea deciziei pe care aţi luat-o cu nici 48 de ore în urmă. Decizia este nu dură, foarte dură şi reprezintă chiar un experiment într-o Românie în căutarea menţinerii unui drum democratic şi al libertăţii de expresie.

Niciunul dintre noi, şi când spun dintre noi mă refer şi la noi cei de aici, şi din redacţia România TV şi mă refer la tot ceea ce înseamnă telespectatorul român sau politicianul român, nu poate spune care vor fi efectele unei astfel de decizii în actualul climat în care ne desfăşurăm toţi activitatea.

Este fără precedent în 35 de ani de democraţie şi de existenţă a Consiliului Naţional al Audiovizualului, ca un post de televiziune, de ştiri, aşa cum este el, pot înţelege până la un punct absolut toate catalogările primite, dar este acolo, există, respectă legea, respectă absolut toate deciziile dvs şi niciodată nu s-a întâmplat niciodată ca timp de 3 ore să fie difuzată pe post, în plină campanie electorală nu importantă, probabil cea mai importantă din ultimii 35 de ani, un astfel de text.

Implicaţiile nu le cunoaştem. Vă spun sincer, nu am de unde să le ştim.

Înţeleg, am greştit, vom mai greşi de-a lungul timpului. Am respectat legea. Numai că, puneţi-vă şi în situaţia noastră şi în situaţia telespectatorilor.

Pe data de 1 mai, avem 10 minute de întrerupere pentru fapte comise şi în afara perioadei electorale şi în perioada electorală. Două zile mai târziu (…) pe data de 3 mai, noi am mai primit o sancţiune, tot de 10 minute, iar textul cu pricina, poate că e bine să-l citiţi şi să vă gândiţi dacă a făcut mai mult rău sau mai mult bine. La nici 24 de ore de la textul sancţiunii, când înţeleg că tot TikTok-ul era plin de ce se întâmplase vineri seara noi primim această sancţiune de întrerupere a programului pentru mâine, 7 mai.

Vă rog frumos să cântăriţi şi dvs să vedeţi dacă puteţi fi actori în tot acest război pe care societetea românească îl poartă.

Putem să vorbim despre caliateta jurnalismului, despre calitatea declaraţiilor politice făcute în campania electorală, pentru că vă aduc aminte că s a cerut cu insistenţă închidrerea acestui post de eteleviziune.

Vineri seara, v-am spus, am dat cu semnul întrebării tot ceea ce s-a întâmplat. Vă rog frumos, uitaţi-vă cum s-au poziţionat toţi moderatorii postului. Să lăsăm să treacă această perioadă dificilă pe care o traversăm cu toţii şi vedem după aceea dacă vom mai avea vreunul dintre noi toţi posibilitatea de a ne exprima liber.”

În aceeaşi şedinţă, membrul CNA Lucian Dindirică a întrebat-o în repetate rânduri pe reprezentanta România TV dacă după difuzarea acelor informaţii postul a revenit cu o „dezminţire”, „corectură” sau „revizuire” a informaţiilor „false”, a „minciunilor” spuse vineri seara.

Roxana Niculescu a evitat să dea un răspuns exact, precizând că CNA nu a cerut „explicit” acest lucru şi că postul a publicat comunicatul Ministerului de Externe potrivit căruia „în mediul online circulă informaţii neverificate”.

Lucian Dindirică, membru CNA, a explicat:

„Întrebarea mea era dacă aţi dat o dezminţire pentru o minciună pe care aţi spus-o pe post şi nu aţi verificat-o.”

Roxana Niculescu:

„Noi nu am spus o minciună pe post, am dat o informaţie venită pe surse, după cum am spus acest lucru. În momentul în care Ministerul de Externe a dat o precizare, o comunicare, acelaşi lucru am făcut şi noi, am dat precizarea respectivă pe post.”

Lucian Dindirică:

„Vreau dor să-mi clarific votul. Dacă exista o minimă dezminţire, o legătură la această informaţie falsă, greşită, spuneţi-i cum vreţi, minciună, e acelaşi lucru, nici duminică nu votam pentru suspendarea emisiei.

Dar faptul că persistaţi să menţineţi în spaţiul public, minţind publicul, o informaţie falsificată, să ştiţi că acest lucru nu vă aduce cinste ca post. (…) În momentul în care veniţi cu nişte manipulări de genul acesta pe post în buza campaniei electorale care stătea să se închidă în 20 d eminute, iar acum insistaţi pe acest lucru şi să veniţi să cereţi clemenţă, mi se pare dus către o altă extremă.”

Valentin Jucan, vicepreşedintele CNA, a adăugat:

„CNA nu trebuie să solicite rectificări şi nu trebuie să solicite ca cineva să primească drept la replică. Prima şi primii chemaţi să facă acest lucru sunt jurnaliştii, respectiv radiodifuzorii.

Codul are un articol explicit care spune că atunci când o informaţie se dovedeşte a fi vădit eronată ea trebuie să fie corectată în cel mai scurt timp în condiţii egale.

Noi nu trebuie să invităm pe nimeni şi nu trebuie să rugăm pe nimeni în această formă de rugăminte de a respecta legea. Legea trebuie să fie respectată ca atare. (…)

La momentul la care noi am luat decizia, primele discuţii au fost de a da în decizie obligaţia ca dvs să difuzaţi textul sancţiunii duminica seara, adică în seara când trebuiau să fie afişate exit-pollurile.

Nu am făcut acest lucru pentru că am considerat că este o chestiune de echitate şi de echilibreu atunci când trebuie să apreciem cum şi când trebuie o astfel de sancţiune să fie aplicată. (…)

Noi am cântărit când anume să dăm această decizie, fiindcă am fi putut să luăm o astfel de hotărâre ca ea să fie difuzată duminică. Dar nu am făcut acest lucru, pe de o parte pentru că era o chestiune de interes public.

Asta deşi informaţia falsă pe care postul a difuzat-o a avut un impact direct, în mod clar, vădit, evident, asupra zilei de duminică. Justeţea ar fi fost aceea de a obliga postul să difuzeze textul sancţiunii duminică.

Atunci când faceţi referire la „nişte informaţii din spaţiul public”, vreau să vă reamintesc că acele informaţii nu ar fi existat în spaţiul public online dacă dvs nu aţi fi difuzat informaţia respectivă adică dacă aţi fi verificat şi v-aţi fi făcut timp să verificaţi acea informaţie nu prin difuzare, urmând ca MAE şi Ambasada SUA să reacţioneze, ci prin a ţine pe loc informaţia până la momentul când există date suficiente pentru a credita că există adevăr în spatele acelei informaţii. ”

CNA a taxat dur România TV după ce vineri seara, aproape de miezul noţii, în ultimele 30 de minute de campanie electorală, a prezentat pe post o listă cu oamenii de la vârf ai României, Ilie Bolojan, Marcel Ciolacu, judecători CCR ar fi fost interzişi în Statele Unite ca parte a unor sancţiuni ale Administraţiei americane. Lista era prezentată de post în timp ce în studio se afla candidatul la preşedinţie Victor Ponta.

Lista s-a dovedit falsă, fiind dezminţită atât de Ambasada SUA în România cât şi de Ministerul de Externe.

În acest context, membrii CNA au votat a treia suspendare a emisiei televiziunii de ştiri din ultimele 2 saptămâni, de data aceasta pentru trei ore.