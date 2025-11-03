România, un mare Las Vegas, dar mult mai sărac. Suntem campioni la păcănele

Conform datelor România se află pe un loc neașteptat de sus în topul mondial al cazinourilor, având un total de 454 de locații destinate jocurilor de noroc. Acest număr pune țara noastră imediat după Statele Unite, care, cu cele 2.147 de cazinouri și peste 600 de hoteluri-cazinou, se menține în fruntea clasamentului. Deși România nu se poate mândri cu un număr la fel de mare de cazinouri „adevărate” în comparație cu marile destinații de jocuri de noroc, ea ocupă totuși un loc semnificativ pe hartă.

Cazinourile celebre din țară includ locații emblematice din București, cum ar fi cel de la JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Hotel Intercontinental, Casa Vernescu sau Radisson Blu, toate fiind locuri de top pentru iubitorii de jocuri de noroc.

Deși multe dintre cazinourile din România sunt destinate mai mult turismului și nu sunt neapărat „adevărate” cazinouri de mare amploare, numărul acestora plasează România pe un loc fruntaș în lume, fiind o destinație de interes pentru turiști și pasionați ai jocurilor de noroc din întreaga Europă. Cei care doresc o experiență similară cu cele din Las Vegas sau Monte Carlo, dar la o distanță mai mică, pot alege Bucureștiul, care este una dintre principalele destinații de cazinouri din Europa.

Capitala României se află pe locul al doilea, după Las Vegas, la numărul de cazinouri raportat la populație. În prezent, Bucureștiul găzduiește 164 de cazinouri, ceea ce înseamnă aproape 10 cazinouri la 100.000 de locuitori. În schimb, Las Vegas, renumit pentru oferta sa de jocuri de noroc, are 175 de cazinouri, adică aproape 27 de cazinouri la 100.000 de locuitori. Aceste cifre reflectă nu doar o piață în creștere, dar și un interes continuu din partea investitorilor pentru sectorul cazinourilor din România, capitala având o concentrare semnificativă a acestor locații.

Aceste cazinouri sunt mult mai mult decât simple locații de jocuri de noroc; ele au devenit centre de atracție turistică, oferind nu doar facilități pentru pariu, dar și diverse evenimente, restaurante de lux și spații de relaxare. Bucureștiul, cu cazinourile sale renumite, atrage nu doar români, ci și turiști din întreaga Europă, dornici să încerce norocul și să se bucure de facilități de înaltă clasă. De asemenea, accesibilitatea capitalei din punct de vedere al transportului și proximitatea față de alte destinații europene fac din oraș un loc ideal pentru iubitorii de cazinouri care vor o vacanță exotică, dar fără a părăsi continentul.