Românii muncesc cel mai puțin din UE, ca durată. Nordicii sunt la polul opus – EUROSTAT

România are cea mai scurtă durată a vieții de muncă din Uniunea Europeană. Datele au fost publicate de Eurostat, pe 16 iulie 2026. Un român intră pe piața muncii și rămâne activ, în medie, doar 32,7 ani. Este cea mai mică valoare din UE.

Diferența față de nordul Europei

Contrastul cu nordul continentului este uriaș. Țările de Jos conduc clasamentul, cu 44,0 ani. Urmează Suedia (43,4 ani), Danemarca (42,6 ani) și Estonia (41,5 ani). Toate depășesc 41 de ani.

România stă la polul opus. Alături de ea se află Italia (33,0 ani), Bulgaria (34,6 ani), Croația (35,1 ani) și Grecia (35,3 ani). Un olandez lucrează, așadar, cu peste 11 ani mai mult decât un român, de-a lungul vieții.

Femeile din România, printre cele mai afectate

Situația e și mai gravă pentru femei. România se află pe locul doi în UE la cea mai scurtă durată a vieții profesionale feminine, cu doar 29,1 ani. Sub acest prag este doar Italia, cu 28,4 ani. Urmează Grecia (31,8 ani) și Bulgaria (33,3 ani).

La polul opus, femeile lucrează peste 39 de ani în Suedia, Țările de Jos, Estonia, Danemarca, Finlanda și Lituania.

Decalajul dintre bărbați și femei

România are și unul dintre cele mai mari decalaje de gen din UE. Diferența dintre bărbați și femei este de 6,9 ani. Doar Italia înregistrează un decalaj mai mare, de 8,9 ani.

Pentru bărbații români, durata așteptată a vieții de muncă este de 36,0 ani. Este a doua cea mai mică valoare din UE, după Bulgaria (35,9 ani) și Croația (36,3 ani).

În schimb, bărbații lucrează cel mai mult în Țările de Jos (45,9 ani), Danemarca și Suedia (44,5 ani fiecare) și Irlanda (43,4 ani).

Evoluție lentă în ultimul deceniu

Între 2016 și 2025, toate țările UE au înregistrat creșteri ale duratei vieții de muncă. Malta a avut cea mai mare creștere, de 4,9 ani. Au urmat Ungaria și Irlanda, cu 4,2 ani fiecare, și Țările de Jos, cu 4,1 ani.

România a rămas, însă, printre țările cu cea mai mică evoluție. Alături de Spania, Italia, Germania și Austria, creșterea a fost de cel mult 2 ani.

Mai mult, România este una dintre puținele țări unde durata vieții de muncă a femeilor nu a crescut mai mult decât a bărbaților. Aceeași situație se regăsește doar în Danemarca, Suedia și Grecia.

Datele arată o tendință îngrijorătoare pentru România. Piața muncii rămâne rigidă. Iar decalajul față de restul UE nu se reduce semnificativ, arată datele din analiza Eurostat.