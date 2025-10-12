Mijlocaşul Ruben Neves a marcat pentru prima dată în echipa naţională şi a adus victoria Portugaliei în prelungiri împotriva Irlandei, sâmbătă (1-0), ca un nou omagiu adus prietenului său Diogo Jota.

Ruben Neves, a cărui carieră în echipa naţională a fost mult timp o enigmă pentru publicul larg, pare să fie purtat de un destin care îl depăşeşte de când o tragedie l-a devastat. Marele prieten al lui Diogo Jota a purtat pentru prima dată pe terenul portughez, sâmbătă, numărul 21 pe care l-a moştenit de la atacantul echipei Liverpool, decedat pe 3 iulie pe o şosea din Spania.

Şi el, titular împotriva Republicii Irlanda în absenţa lui Joao Neves, mijlocaşul defensiv cu 0 goluri în 59 de apariţii internaţionale, a salvat meciul cu o lovitură de cap providenţială în seara celei de-a 60-a selecţii.

Centrarea lui Francisco a fost interceptată de Ruben Neves, care a marcat în minutul 90+1. Nimeni nu părea să creadă. Nici publicul, care aplaudase în minutul 21 în semn de omagiu pentru Diogo Jota, nici protagonistul, care a arătat cu degetul spre cer după ce îşi expusese tatuajul cu chipul prietenului său dispărut pe gamba stângă.

„A fost un moment emoţionant”, a recunoscut el după meci. „Primul meu gol în echipa naţională, şi cu acest număr, nu putea fi mai bine. Era dorinţa şi pasiunea lui să fie aici cu noi. Am spus că fiecare dintre noi va da puţin din ceea ce era Diogo, iar astăzi (sâmbătă) a fost exact aşa. A fost un meci foarte dificil, fără spaţii, împotriva unei echipe care apăra foarte jos. Trebuia să fie aşa.”

A fost chiar un meci slab, care s-a decis din nou în ultimele minute pentru Portugalia, la fel ca data trecută, când Ronaldo a răsturnat situaţia (2-1) în calificările pentru Cupa Mondială din 2022. Dar Seleçao continuă să fie invincibilă în calificări sub conducerea lui Roberto Martinez. Dacă Armenia nu învinge Irlanda, marţi îşi va valida biletul pentru Cupa Mondială din 2026 în cazul unei victorii împotriva Ungariei. Cu puţin ajutor din partea lui Jota, potrivit selecţionerului său: „Forţa lui Diogo este cu noi, el este inspiraţia noastră şi avem ocazia să continuăm visul lui, care este şi al nostru”.