Rusia lansează un submarin nuclear capabil să transporte drona Poseidon, considerată o „super-armă”

O armă care „va remodela planificarea navală globală”

Submarinul, prezentat în cadrul unei ceremonii transmise de televiziunea de stat rusă, este primul dintr-o nouă clasă de nave concepute special pentru a transporta torpila nucleară Poseidon. Sistemul, propulsat nuclear, ar putea potrivit autorităților ruse să parcurgă mii de kilometri sub apă și să provoace valuri radioactive uriașe la impactul cu țărmul.

„Este o armă fără precedent, care va remodela planificarea navală în toată lumea”, a afirmat un oficial citat de agențiile de presă ruse, potrivit HotNews.ro.

Ce este drona Poseidon

Poseidon este o dronă subacvatică de mari dimensiuni, capabilă să transporte un focos nuclear de până la 2 megatone. Teoretic, ar putea ocoli sistemele clasice de apărare și lovi infrastructura de coastă.

Analiștii militari occidentali avertizează însă că multe dintre afirmațiile Moscovei nu pot fi verificate. „Rusia a folosit constant anunțuri de acest tip pentru a proiecta forță și a intimida adversarii”, notează HotNews.ro, citând surse din domeniul apărării.

Context și reacții

Lansarea vine într-un moment tensionat pe plan internațional, marcat de retorica nucleară tot mai frecventă a Kremlinului. Vladimir Putin a prezentat proiectul Poseidon încă din 2018, drept parte a „noii generații de arme strategice” menite să contracareze scuturile antirachetă ale NATO.

Unii analiști consideră însă că programul are mai degrabă un rol psihologic și simbolic decât unul militar real. „Este o demonstrație de forță și un mesaj politic”, afirmă surse citate de HotNews.ro.