S-a cutremurat România. De la nord

S-a mișcat puțin România, mai ales în zona de nord. Un cutremur cu magnitudinea 4 a avut loc în această dimineață în zona Maramureș Satu Mare, anunță Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Mișcarea telurică s-a produs la ora 7.57 la adâncimea de 5 km.

Acesta este al patrulea cutremur inregistrat săptămâna aceasta. Primele trei au avut loc în Vrancea.