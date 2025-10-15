S-a cutremurat România. De la nord

S-a mișcat puțin România, mai ales în zona de nord. Un cutremur cu magnitudinea 4 a avut loc în această dimineață în zona Maramureș Satu Mare, anunță Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
Mișcarea telurică s-a produs la ora 7.57 la adâncimea de 5 km.
Acesta este al patrulea cutremur inregistrat săptămâna aceasta. Primele trei au avut loc în Vrancea.
A fost la adancimea de 35 de km nu 5 km confom EMSC…dar se pare ca in Mediterana ”se joaca” un episod pe meridianul 28 de grade care a avut ecou in Bulgaria si Turcia…dar mic aprox. 3 grade…
fiind de suprafata a fost important, daca era peste 5 ar fi creat probleme…