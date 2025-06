Cu ce intră PSD la guvernare: Vicepremier, plus şase ministere

Consiliul Politic Naţional al PSD a votat sâmbătă pentru intrarea la guvernare, a anunţat preşedintele interimar Sorin Grindeanu. El a spus că 71,5% din voturile exprimate au fost favorabile participării PSD în Guvernul Bolojan.

Au fost înregistrate 3339 de voturi favorabile intrării PSD la guvernare. De asemenea, au existat 1247 de voturi împotriva intrării la guvernare.

Au fost înregistrate şi 60 de abţineri.

”Am avut această consultare cu colegii şi din comitetele politice judeţene, până în 5.000 de oameni, mai exact 4.770 de colegi. Am avut de ales între a intra la guvernare pe negocierea politică pe care dumneavoastră o ştiţi şi pe măsurile fiscale, care mare parte au fost prezentate, sau trecerea în opoziţie a Partidului Social-Democrat. Vreau să vă spun că au votat 4.673 de colegi, 97 de colegi n-au votat, 3.339 da, adică într-un procent de 71,5% pentru da, opoziţie – 27,3% şi 60 de voturi abţinere, adică 1,3%”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El a explicat şi de ce cei aproape 30% dintre social-democraţi s-au opus intrării la guvernare.

”Probabil că există o nemulţumire poate de o anumită formă de negociere politică pe ministere. Poate să fie şi asta. Poate să fie şi dorinţa de a nu intra într-o coaliţie aşa de largă şi de a încerca să ne reorganizăm în opoziţie unde faci mai uşor aceste lucruri, dar procentul covârşitor al colegilor a fost aşa cum a zis, 71,5% pentru intrarea la guvernare. Adică e un procent mai mare decât m-aş fi aşteptat”, a explicat preşedintele interimar al PSD.

El a adăugat că, duminică, în Comitetul Politic Naţional va fi votată echipa cu care PSD va merge în viitorul Guvern.

”Mâine după-amiază vom avea Comitet Politic Naţional, unde vom vota echipa cu care Partidul Social Democrat va merge în noul guvern, vicepremier plus şase ministere. Până mâine la ora 12, colegii care doresc să facă parte din această echipă se înscriu la secretariat şi vom avea un vot mâine după masă în Comitetul Politic Naţional”, a afirmat Sorin Grindeanu.

„Nu va fi un mandat ușor, am spus asta pentru că am dorit să voteze în cunoștință de cauză. Nu va fi un mandat care să fie însoțit de măsuri populare, de aceea am dorit ca votul să fie asumat. Atunci când votezi pentru intrare la guvernare sau opoziție să se știe că nu e o perioadă obișnuită de guvernare. Acest procent mare pentru intrarea la guvernare arată o legitimitate a deciziei. Una e să voteze 100 de oameni, alta e să voteze aproape 5.000”, a mai spus Grindeanu.

Întrebat dacă Bolojan va avea drept de veto asupra miniştrilor PSD, Grindeanu a răspuns: ”Nu”.

El a admis că premierul va fi consultat în privinţa numelor de miniştri.

”Dar nu poate să aibă drept de veto. Nu asta a fost întrebarea aseară. E normal să discuţi, oricine ar fi premier, e normal să aibă un partid care merge în această coaliţie să-i spună în mare cam ce oameni trimite acolo, dar nu poţi să vii cu… şi niciodată nu s-a întâmplat să se vină cu un drept de veto”, a explicat Grindeanu.

Şedinţa Consiliului Politic Naţional al Partidului Social Democrat s-a desfăşurat în format hibrid.