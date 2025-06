S-a dezlănţuit iadul în Turcia (video)

Mii de persoane au fost evacuate în urma unor incendii de pădure în provinciile Izmir, Manisa (vest) şi Hatay (sud-est), în Turcia.

”Peste 50.000 de cetăţeni din 41 de localităţi au fost mutaţi temporar în zone sigure”, a anunţat luni Agenţia de gestionarea catastrofelor (AFAD), relatează AFP.

Şaptezeci şi nouă de persoane au fost spitalizate.

Au fost avariate locuinţe, magazine, grajduri.

Lupta împotriva flăcărilor continua luni în provinciile Izmir şi Manisa, unde locuinţe şi zone industriale au fost afectate duminică de un incendiu de pădure.

Massive Fires in Turkey

The Minister İbrahim Yumaklı recently stated that there are 77 acvive Forrest fires, and nine of the fires are currently extremely large.

The Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak, and Doğanbey fires are still out of control.#Turkey #Fires #izmir pic.twitter.com/QDIe3wToRE

