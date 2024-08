S-a găsit vinovatul pentru violențele din Marea Britanie

Protestele din Marea Britanie au plecat de la o informație falsă pe social media. La proteste participa huliganii, care intră în conflicte violente cu poliția, nu de puține ori pentru niște răfuieli locale. Drojdia societății britanice, ațâțată de mesajele din social media, se dedă la acte de violență împotriva moscheilor și hotelurilor care găzduiesc imigranți, atacă poliția și distruge proprietățile concetățenilor.

Acesta este modul în care presa internațională de mainstream relatează despre violențele din Marea Britanie și sunt foarte multe argumente valide în favoarea unor asemenea abordări. S-a ajuns să se vorbească mai mult despre informația falsă privind religia și familia unui individ decât despre faptul că acesta a ucis trei fetițe. Presa britanică vorbește mult mai mult despre reducerea libertății de exprimare pe rețelele sociale decât despre crimele comise de imigranți în ultimii ani. Se vorbește mult mai mult despre finanțarea programelor pentru integrarea imigranților decât despre alienarea și situația materiala și socială a etnicilor englezi, nu se pomenește deloc despre natura etnică a protestelor și se subliniază mereu că este nevoie de mai mult multiculturalism, când această politica a fost abandonată în țări vestice precum Olanda sau Suedia. Nimic despre faptul că protestele au căpătat amploare mai mare în fiefurile Partidului Laburist din Marea Britanie. Și nimic despre faptul că, spre deosebire de Suedia, Olanda, Franța, Spania, și Italia, Marea Britanie nu are un partid relevant anti-migrație care să funcționeze pe post de supapă de siguranță, un vehicul electoral care să răspundă la nemulțumirile protestatarilor prin mijloace parlamentare, în locul violențelor din stradă.

În schimb, presa și guvernanții au găsit marele vinovat pentru tulburările care strica imaginea țării. ”Dezinformarea online a alimentat tensiunile de după înjunghierea a trei fetițe”, scrie ABC. ”Informațiile false inundă social media, pe fondul unui flux rapid al știrilor”, scrie The Hill. ”Oare social media a ațâțat focul protestelor din Southport?”, se întreabă BBC. Iar Telegraph răspunde: ”Dezinformarea nereglementată din social media distruge Marea Britanie. Libertatea de exprimare trebuie sa presupună responsabilitate”. ”Cine este în spatele furtunii din social media legată de Southport? Pot fi opriți?”, scrie The Times. The Guardian merge mai departe cu identificarea vinovatului: ”Boții TikTok și inteligența artificială au alimentat reapariția violenței de extremă dreapta în Marea Britanie”. Forbes identifică alt suspect: ”Elon Musk nu oprește dezinformarea. El a ajutat la diseminarea ei”.

Finanțat, printre altii, de Fundația Bill și Melinda Gates, dar și Fundația pentru o Societate Deschisă a lui George Soros, ONG-ul Institutul pentru Dialog Strategic publică o analiza cu pretenții: ”De la zvonuri la revoltă: cum dezinformarea online a alimentat violența după atacul de la Southport. Vor începe să abunde analizele legate de lucruri evidente: manipularea galeriilor și social media și faptul că marea majoritate a britanicilor au respins și vor respinge manifestările violente, rasiste și golănești de pe străzi. Însă puțin se va scrie despre cum multiculturalismul creat artificial duce la împărțirea societății în secte și despre cum politica identității importată de peste Ocean a dus Marea Britanie în situația de acum.

Ce mai așteaptă companiile social media sau guvernele, pare să se întrebe The New York Times. ”Violențele din Marea Britanie au fost ațâțate online. Oare companiile social media vor acționa?”

În urma cu nici zece ani, în publicațiile menționate mai sus își făceau loc articole despre riscurile pe care le poate genera în Vest tehnologia recunoașterii faciale care începea să fie folosită în China, se vorbea despre sistemul ”creditelor sociale” din China, despre dorința lui Vladimir Putin de a introduce asemenea tehnologii în Rusia, un lucru care era văzut ca o marcă a sistemelor autoritare și dictatoriale.

În mod ironic, noul guvern laburist instalat recent discuta, în ajunul atacului de la Southport, despre ”noi puteri acordate poliției pentru a combate comportamentul antisocial”. Ulterior, pe 1 august, premierul Keir Starmer a spus că este necesară ”introducerea mai amplă a tehnologiei de recunoaștere facială și acțiuni de prevenire a comportamentului infracțional, pentru a le restrânge capacitatea de mișcare”. ”Și permiteți-mi să le spun companiilor social media și celor care le conduc… Protestele violente sunt alimentate online. Și aceasta este o infracțiune. Se întâmplă la noi acasă. Iar legea trebuie aplicată”, a spus fostul procuror Starmer.

El a făcut apel pentru ”un răspuns la provocarea imediată care este în mod clar condusă de extrema dreaptă” dar și la ”toate protestele violente care izbucnesc, oricare ar fi cauza sau motivația lor aparentă. Nu vom face nicio deosebire. Infracțiunea e infracțiune”. Violentele comise de huliganii britanici cu greu pot fi justificate și apărate, însă, de la mașini de poliție incendiate și încercarea de a dărâma gardul unei moschei într-un oraș britanic, se poate ajunge, pe principiul ”oricare ar fi cauza sau motivația”, la incriminarea publicării de informații anti-mainstream despre politicile guvernului, despre boli si epidemii, despre schimbările climatice și politicile de mediu, despre eventuale noi ”coaliții de voință” care să trimită armata la război, așa cum s-a întâmplat sub un alt guvern laburist, în 2003.