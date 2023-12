S-a stabilit deja înlocuitorul lui Cristiano Bergodi

Este clar că mariajul dintre clubul giuleștean și antrenorul italian Cristiano Bergodi scârțâie din toate încheieturile. Tehnicianul a primit practic un ultimatum ca din ultimele două partide din acest an să scoată minim patru puncte, altfel colaborarea va lua sfârșit. S-a șters și din memoria conducătorilor și a suporterilor acea superbă perioadă de invinciblitate reușită tot sub comanda lui Bergodi, precum și faptul că multe s-au schimbat în rău după ce au intervenit nedoritele dar gravele accidentări ale celor două motoare din ofensivă, Albion Rrahmani și Claudiu Petrila. Tot ce contează acum este că Rapid nu a mai învins pe nimeni de o lună și ceva, că a ratat calificarea în sferturile de finală ale Cupei României și că sunt mari șanse, din păcate, ca în anul centenarului clubului să nu se poată sărbători cu nici un trofeu, singura performanță încă viabilă putând rămâne calificarea în play-off pentru prima dată de la revenirea în primul eșalon, cu o eventuală posibilitate, dacă ar termina pe locul 3 sau 4, în funcție de cine va câștiga Cupa, de a prinde o calificare în preliminariile Conference League.Și cum perspectiva de a se întoarce acasă cu aceste patru puncte obligatorii nu este una simplă deloc, pentru că se va juca pe terenul unor echipe bune pe teren propriu, deja Dan Șucu și Victor Angelescu, cei doi acționari importanți ai clubului, împreună cu Daniel Niculae, din partea conducerii executive, s-au așezat la sfat pentru a căuta pe succesorul lui Bergodi. Acesta nu poate fi Marius Șumudică, omul pe care l-a avut contracandidat italianul când a fost ales, atât pentru că Șumi e pe banca lui Gaziantepspor în Turcia (ce e drept, nici lui nu îi merge prea bine și fanii îi cer demisia) iar pe de alta pentru că, suflet de rapidist sută la sută, s-a simțit afectat de alegerea făcută de șefii clubului și a declarat că nu mai este interesat de acest post. Prin urmare, căzând din start varianta Șumudică, alegerea s-ar opri tot la un alt fost rapidist, cu ani mulți petrecuți în Giulești, CV bogat în alb și vișiniu și care este clar unul dintre cei mai buni tehnicieni autohtoni din SuperLiga. Este vorba de antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu, iubit și respectat de suporteri, care îl consideră de-al casei și care văd, ca și conducerea, în el soluția perfectă pentru redresarea echipei. Singurul impediment este faptul că Măldă face o treabă excelentă la Sibiu și este sub contract, ceea ce va îngreuna mult posibila sa plecare din orașul de pe malurile Cibinului.

