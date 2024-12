Să angajeze mai mulți transgenderi și elgebetei

Cititorul care semnează addi comentează la articolul:

Si mai grav: majoritatea tinerilor a fost alungata din tara de tradatori. Acum, sub scuza ca nu au forta de munca aduc emigranti sa-i inlocuiasca. Nu au miscat niciun deget pentru repatrierea romanilor goniti.. Totul conform planului..

Si daca credeti, ca e doar teoria conspiratiei, verificati. Firmele ofera 3-4mii salriu romanilor. Pentru acelasi job, platesc 6-7000 emigrantilor plus cazare..

In SUA, Microsoft, Google si alte coorporatii au impus salarii mai mici cu minim 10% pentru barbatii albi.. ore cine o fi in spatele acestui atac?

Alaltaieri, autoritatea fiscala din romania a ordonat bancilor sa angajeze mai multi transgenderi si elgebetei in posturile de conducere si sa raporteze nivelu de salarii pe categorii: barbati, femei, nebuni.. si nu carecumva sa fie mai mari salariile barbatilor.