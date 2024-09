Sabalenka – Pegula, marea finală US Open!

S-a stabilit finala US Open la feminin. Jucătoarea de tenis Aryna Sabalenka, 2 WTA, s-a calificat în finala Grand Slam-ului american pentru al doilea an la rand.

Sportiva din Belarus a trecut in semifinale de americanca Emma Navarro, scor 6-3, 7-6 (2). Partida a durat o ora si 33 de minute.

Sabalenka se va duela in ultimul act cu americanca Jessica Pegula, care a invins-o in semifinale, in trei seturi, pe cehoaica Karolina Muchova, scor 1-6, 6-4, 6-2.

stire in curs de actualizare

