Într-o lume în care moralitatea și legalitatea sunt adesea invocate ca arme politice, Remus Pricopie, rectorul SNSPA, se erijează în apărătorul suprem al acestor valori. Recent, el l-a atacat pe Mircea Geoană, acuzându-l de acțiuni imorale și ilegale. Dar înainte de a arunca cu pietre, poate ar fi bine ca domnul Pricopie să facă ordine în propria bisericută.

Rectorul Pricopie îl critică pe Mircea Geoană pentru implicarea sa politică dintr-o funcție internațională la NATO. Însă el însuși face politică din funcția de rector al SNSPA. În timp ce criticile aduse altora sunt vehemente, implicarea proprie în diverse campanii electorale sau susținerea unor candidați politici trece neobservată. Utilizarea poziției academice pentru a influența decizii politice sau pentru a susține anumite agende politice ridică întrebări despre imparțialitate și etică.

Remus Pricopie pare să aibă niște așteptări absolut aberante de la un potențial candidat la cea mai înaltă funcție în stat. Potrivit lui Pricopie, Mircea Geoană nu ar avea voie să călătorească prin țară și să participe la evenimente care ar putea fi interpretate ca având vreun fond electoral, atâta timp cât este la NATO. După ce nu va mai fi la NATO, probabil că ne putem aștepta ca Pricopie să-l critice pentru că a jucat rugby în tinerețe și că din această poziție ar influența echipele de fotbal din țară în favoarea sa.

Bravo lui Geoană că este numărul doi în NATO! Cum să se dezică de această realizare doar ca să-i dea Pricopie un litru de apă sfințită marca SNSPA? Poate că ar trebui să ne pregătim pentru momentul când Pricopie va cere ca toți candidații la funcții publice să treacă printr-un ritual de purificare morală și etică, supravegheat personal de el însuși, desigur.

Imaginați-vă scena: Mircea Geoană, proaspăt întors dintr-o misiune importantă la NATO, este întâmpinat de Remus Pricopie cu o sticlă de apă sfințită marca SNSPA și o listă lungă de interdicții. „Nu ai voie să te plimbi prin țară,” spune Pricopie cu gravitate. „Și nici să participi la evenimente publice. Și dacă tot suntem aici, poate ar trebui să renunți și la amintirile tale din rugby. Cine știe cum ai putea influența echipele de fotbal locale?”

Geoană, nedumerit dar amuzat, întreabă: „Și ce urmează după asta? Să-mi cer scuze pentru că am fost bun la sport?”

Pricopie răspunde serios: „Exact! Și nu uita să treci pe la SNSPA pentru o sesiune rapidă de reeducare morală. Avem cursuri speciale despre cum să fii sfânt și politician în același timp.”

În acest punct, chiar și cei mai serioși observatori politici ar izbucni în râs. Dar aceasta este realitatea absurdului pe care o trăim. În loc să recunoaștem meritele unui român ajuns numărul doi în NATO, preferăm să ne pierdem în detalii ridicole și critici fără sens.

Așa că bravo lui Geoană pentru realizările sale internaționale! Dacă trebuie să renunțe la ele doar pentru a primi aprobarea lui Pricopie și un litru de apă sfințită marca SNSPA, atunci poate că problema nu este la Geoană, ci la cei care stabilesc aceste standarde absurde.

Până când Remus Pricopie va decide că toți candidații trebuie să treacă printr-un ritual complet de purificare morală sub supravegherea sa directă, rămânem cu ironia unei situații unde ipocrizia se îmbracă în hainele moralității supreme.

SNSPA, sub conducerea sa, s-a transformat într-un sanctuar al normelor sfinte doar pe hârtie. În realitate, această instituție este o simplă „școală folositoare” pentru cei dornici de cariere în administrația publică. Însă fără pile și relații, absolvenții rămân someri. Materiile studiate aici sunt adesea un bilet sigur către șomaj garantat.

De atâta exces de zel la moralitate, să ne așteptăm ca Sfântul Scaun își va trimite clerul rătăcit pentru a se pricopsi cu profunzime morală și etică la SNSPA. Ar face chiar concurență congregației cardinalilor! Mă întreb care dintre absolvenții SNSPA la disciplinele „Relații Publice Sfinte” sau „Campanii Electorale Canonice”, unde Rectorul Pricopie ne demonstrează cum să facem campanie cu sfințenie și har, a adus vreun merit României.

La numărul absolvenților acestei școli, care este nimic altceva decât un Ștefan Gheorghiu reloaded – o reîncarnare modernizată a vechii Academii a Partidului Comunist Român, unde dogmele sunt reciclate sub masca unei noi moralități și integrități, ar trebui ca România să fie un amestec între Sfântul Scaun la dogme și etică și vreun califat fundamentalist în aplicarea cu bătaie la fundul gol a principiilor morale.

Ironia face ca însuși Pricopie să fi fost prins cu informații false în propriul CV despre pregătirea sa academică. Dar aceste detalii par să fie uitate convenabil când vine vorba de criticarea altora.

În concluzie, bigotismul lui Remus Pricopie este demn de un pamflet satiric. Sanctuarul Normelor Sfinte a lui Pricopie Auritul (SNSPA) nu este decât o pseudoinstituție universtitară unde se predau niste materii care greu pot fi definite a fi stiintifice si unde ipocrizia și relațiile sunt la ordinea zilei.

În concluzie, poate că Remus Pricopie ar trebui să-și canalizeze energia creativă într-o direcție mai productivă. De exemplu, ar putea rescrie „Internaționala” și să o cânte la începutul fiecărei ore la SNSPA. Iată un vers potrivit pentru noua versiune:

„Sculați, voi pricopsiți cu studii,

Voi osândiți la funcții sus!

Să fiarbă-n buzunare șmecheria…”

Astfel, am putea avea o mică ceremonie zilnică care să ne amintească de valorile supreme ale moralității și integrității predate la SNSPA. Și cine știe? Poate că această nouă tradiție va aduce un suflu proaspăt în peisajul academic românesc.