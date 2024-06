Scandal. Se „bagă mâna în buzunarul prosumatorilor”

Lobbyismul și amatorismul bagă din nou mâna în buzunarul românului, spune

”Fără nici o dezbatere, sub umbra verii, a fotbalului etc., au fost realizate două modificări legislative în Camera Deputaților, care vor impacta consumatorii casnici și non casnici din România. Lobbyul pe finalul de activitate al legislativului românesc, aduce consumatorii români din nou în situația de a scoate bani din buzunar”, arat

Conform acestor modificări, Prosumatorii existenți, care dețin sisteme de panouri fotovoltaice cu puteri instalate între 10,8 kW și 400 kW, vor fi obligați să-și monteze și instalații de stocare a energiei electrice regenerabile produse. Instalațiile de stocare ale prosumatorilor vor trebui să aibă fiecare putere de cel puțin 30% din puterea instalată a unităților de producție cu care sunt asociate, pentru puteri ale acestora din urmă cuprinse între 3 și 200 kW, și de cel puțin 50%, pentru puteri ale unităților de producție cuprinse între 200 și 400 kW. Termenul de respectare a obligației de montare a instalațiilor de stocare data de 31 decembrie 2027.

Contraargumentele lui

”Stocarea parțială a energiei electrice produse de prosumatori este o măsură normală, din considerente de reziliență, siguranță și securitate energetică. Dar asta trebuia să fie făcută de la bun început, astfel încât investiția să fie analizată din punct de vedere economic corect și mai ales prosumatorii existenți să nu fie puși în situația aberantă să schimbe (arunce) echipamenete funcționale în regim on grid, care abia au fost achiziționate (și nu sunt amortizate) și să facă cheltuieli suplimentare (cu modificarea indicatorilor de fezabilitate de la momentul realizării investiției). Există prosumatori (Centre de plasamanete, Cămine de bătrâni etc.) care au făcut eforturi enorme să și monteze astfel de echipamente, la limita subzistenței economice și acum sunt obligați să scoată din buzunar alte mii de euro prin efectul legii pentru a și schimba o parte din echipamente și a și monta baterii de stocare.

Apreciez că această abordare este abuzivă și realizată într-un mod amatoricesc, doar în scopul de a permite unor firme să și vândă produsele.

Obligațiile prevăzute de lege pot să fie obligatorii pentru toți prosumatorii care își vor monta sisteme fotovoltaice după aprobarea legii (chiar eliminând pragul de jos al puterii pentru care există această obligație), iar pentru prosumatorii existenți să existe o schemă de sprijin astfel încât aceștia să atingă nivelul de normalitate pe care legea prosumatorilor trebuia să o prevadă de la bun început.

A doua lovitură dată românilor este legată de faptul că Deputaţii au adoptat, pe repede înainte, un proiect pentru modificarea şi completarea Legii 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, prin care se dorește scoaterea centralelor pe gaz din apartamente care nu corespund noilor indici de performanță energetică și înlocuirea lor cu:

a) sisteme de termoficare bazate pe surse regenerabile de energie (sisteme de termoficare);

b) sisteme de termoficare bazate pe cogenerare/trigenerare;

c) racordarea la actualele sisteme de reţelele urbane de încălzire sau de răcire;

d) pompe de căldură, panouri termice şi/sau electrice solare, centrale eoliene, precum şi sisteme combinate;

e) captarea energiei din mediu prin schimbătoare de căldură sol-aer;

f) captarea energiei risipită în alte procese prin recuperatoare de căldură;

Ceea ce se cunoaște mai puțin este faptul că în momentul de față se găsește în lucru Regulamentul Ecodesign care urmează să stabilească noii indici de performanță energetică a cetralelor termice de apartament . Dezbaterea din ultimii 2 ani, cu multe acuzații de lobby aduse unor producători de noi tehnologii, care au introdus în diverese variante de lucru, indicatori imposibil de atins de centralele pe gaz și în fapt astfel acestea se autoeliminau, încă nu a fost încheiată. Astfel, Legea Românească deschide calea directă către o posibilă elimninare a cetralelor pe gaze, viitorul Regulament Ecodesign fiind obligatoriu pentru România.

În decembrie 2023, când a apărut Directiva tocmai aprobată în Camera Deputațiilor arătam (https://adevarul.ro/stiri-interne/evenimente/ce-va-face-romania-in-urma-deciziei-ue-care-cere-2323718.html#goog_rewarded):

”Această directiva europeană care interzice utilizarea centralelor de apartamet nu se poate aplica în România, cel puțin deocamdată, și că autoritățile de la București trebuie să negocieze punerea ei în practică.”

„Oricum, vorbim de o directivă și nu de un regulament. Asta permite țărilor membre să-și adopte politici individuale în domeniu. România este una dintre puținele țări europene care își reglează balanța energetică cu ajutorul gazelor. Și asta din simplul motiv că avem resurse. Alte țări nu au gaze și se bazează pe alte resurse de energie, iar la noi este taman pe dos. Eu sper că autoritățile de la București vor explica această chestiune la Bruxelles. Trebuie să expună situația particulară în care ne aflăm și să dăm de înțeles că nu tot ce se decide acolo este aplicabil și în România“.

”Nu avem nici timp, dar nici bani”

”Astfel ca România să primească o derogare față de celelalte țări, cel puțin o amânare de la punerea în practică a directivei așa cum este ea acum.”

„Responsabilii europeni trebuie să înțeleagă faptul că pur și simplu avem o altă schemă de consum. Oricum, din punct de vedere tehnic, nu putem trece la alte surse de energie în acest interval. Nu avem nici timp, nici bani, nici forța de muncă necesară. Să luăm ca exemplu trecerea pe centrale electrice. Nu văd cum s-ar putea trece milioane de locuințe pe «electric» când asta înseamnă un consum de cel puțin 14-15 kW/h, chiar 30 kW/h la locuințele mai mari, iar acum consumul pe gospodărie este de 1 sau 2 kW/h. Asta însemnă o redimensionare de proporții de neimaginat a rețelelor electrice din toată țara. Ar fi lucrări greu de conceput și proiectat, dar și de realizat. Ca o concluzie, trebuie să ne jucăm cartea, să ne expunem punctul de vedere, să explicam că avem alte resurse și să amintim că în anii ’90 am bătut recordul scăzând emisiile de carbon chiar și de șase ori. Sigur, se vor putea impune reguli, dar numai la noile proiecte, cred eu. Ușor, ușor, dar într-un mod natural, vom putea intra și noi în acest curent european“,

Dacă țările Europene au o justificare în a alege interzicerea utilizării gazelor, accesul acestora la gaze fiind tot mai limitat pe măsură ce timpul va trece și resursele de gaze vor fi tot mai puține, România urmează să investească câteva miliarde de euro să exploateze gazele din Marea Neagră, încă câteva sute de milioane să dezvolte rețele de transport și distribuție gaze, și încă câteva mii de euro de fiecare familie pentru a-și face instalațiile interioare și a-și cumpăra centralele de gaz, care ”urmează să fie extrase din casele oamenilor” chiar mai înainte să se amortizeze în casele românilor. AEI a propus încă din anul 2021 un Program de Încălzire a Imobilelor care trebuia să includă – Local Energy Using (LES) – folosirea cu preponderență a resurselor energetice locale și Unique Energy Grid (UEG) – dezvoltarea în interiorul localităților mari a mai multor sisteme de cvartal pentru producerea și distribuirea căldurii și frigului cu distribuție pe orizontală către consumatori”.