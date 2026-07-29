Scrisoarea prințesei Diana din luna de miere, descoperită după 45 de ani. Ce ascundea imaginea unei căsnicii fericite

O scrisoare trimisă de prințesa Diana unei foste colege de școală prezintă luna de miere cu prințul Charles drept o perioadă fericită. Mărturiile făcute de Diana câțiva ani mai târziu arată însă o realitate diferită, marcată de singurătate, bulimie și certuri provocate de relația lui Charles cu Camilla Parker Bowles.

O scrisoare trimisă de prințesa Diana unei foste colege de școală prezintă luna de miere cu prințul Charles drept o perioadă fericită. Mărturiile făcute de Diana câțiva ani mai târziu arată însă o realitate diferită, marcată de singurătate, bulimie și certuri provocate de relația lui Charles cu Camilla Parker Bowles.

Prințesa Diana și prințul Charles s-au căsătorit pe 29 iulie 1981, la Catedrala Saint Paul din Londra. Diana avea 20 de ani, iar moștenitorul tronului britanic avea 32 de ani. Ceremonia, urmărită de sute de milioane de oameni, a fost prezentată drept începutul unei povești desprinse din basme. O scrisoare apărută recent părea să confirme această imagine. Documentul a fost vândut în luna iulie, la licitație, pentru aproximativ 5.330 de dolari, relatează PEOPLE.

„Am avut o lună de miere fericită”

Diana i-a scris unei foste colege de școală în timpul ultimei etape a lunii de miere. Cuplul se afla atunci la Castelul Balmoral, după o croazieră de 12 zile pe iahtul regal Britannia.

„Este minunat să fii căsătorită – cred că pot spune asta după două luni! Am avut o lună de miere fericită, cu soare fără sfârșit și, din fericire, cu mări calme. Acum suntem în Scoția până la sfârșitul lunii octombrie, ceea ce este o mare bucurie pentru noi – ador să stau afară toată ziua și urăsc Londra!”, scria prințesa.

Și Charles descria căsnicia în termeni optimiști. Într-o scrisoare trimisă unui prieten, acesta povestea că Diana discuta cu marinarii și cu bucătarii de pe iaht.

„Tot ce pot spune este că mariajul este foarte vesel și este, de asemenea, extrem de plăcut să fim împreună pe Britannia. Diana aleargă peste tot, stă de vorbă cu toți marinarii și cu bucătarii din bucătărie, în timp ce eu rămân ca un pustnic pe puntea verandei, cufundat cu bucurie deplină într-una dintre cărțile lui Laurens van der Post”, scria Charles.

Întrebată de jurnaliști, la Balmoral, despre viața de femeie căsătorită, Diana a răspuns zâmbind că o „recomandă cu căldură”. Biografa regală Catherine Mayer spune însă că Diana oferea adesea versiuni diferite ale acelorași evenimente.

„Este ușor de înțeles de ce i-ar fi scris unei colege de școală că totul este minunat. Dacă tu însăți ai crezut în această poveste, ai vrea să continui să crezi cât mai mult timp. Chiar dacă ești nefericită, s-ar putea să te simți mai bine dacă lumea crede că ești fericită”, a explicat Mayer.

Fotografiile și butonii de la Camilla

În spatele imaginii publice, Diana devenise tot mai îngrijorată de legătura dintre Charles și fosta sa iubită, Camilla Parker Bowles. Cu puțin timp înainte de nuntă, Diana descoperise o brățară pe care Charles intenționa să i-o ofere Camillei drept cadou de rămas-bun. Catherine Mayer mai relatează că, înaintea balului organizat la Palatul Buckingham, Charles s-a agitat după ce a pierdut un buton de manșetă. Acesta făcea parte dintr-un set primit de la Camilla, iar Diana știa de unde provenea.

Prin intermediul unor înregistrări realizate pentru biografia publicată de Andrew Morton în 1992, Diana a povestit că, în timpul lunii de miere, suferea de episoade repetate de bulimie.

„Noaptea, am visat-o pe Camilla tot timpul”, mărturisea ea.

Într-un alt episod, Diana și Charles își comparau programele la bordul iahtului, când două fotografii cu Camilla au căzut din agenda prințului. Tensiunile au crescut și după ce Charles a purtat butonii de manșetă primiți de la aceasta.

„Butonii apar la încheieturile lui – două litere «C» împletite, precum cele din sigla Chanel. Am înțeles imediat, am știut exact. «Camilla ți i-a dat, nu-i așa?» El a spus: «Da, și ce este în neregulă? Sunt un cadou de la o prietenă». Și, Doamne, ce ceartă am avut”, a povestit Diana.

„Nu era ceea ce sperase”

După croazieră, Diana și Charles au mers la Balmoral, unde și-au petrecut restul lunii de miere alături de familia regală. Problemele apărute în acea perioadă s-au accentuat în anii următori. Diana și Charles se întâlniseră de numai 13 ori înainte de logodnă.

Cei doi s-au despărțit în 1992 și au divorțat patru ani mai târziu. Amândoi au recunoscut că au avut relații în afara căsniciei. Charles și-a reluat relația cu Camilla Parker Bowles, cu care s-a căsătorit în 2005.

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