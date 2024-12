Scrisoarea unor români din SUA către Donald Trump

Un grup de români din SUA i-a adresat o scrisoare lui Donald Trump cu privire la situaţia electorală din ţara noastră.

Redăm scrisoarea, integral

Comitetul Ad-Hoc Româno-American din New York

Dr. Nicholas Dima, scriitor, analist politic, Coordonatorul Comitetului

Mirela Roznoveanu, scriitor, jurnalist, Secretar al Comitetului

Către: Președintele Donald Trump 12 Decembrie 2024

Alegerile Prezidențiale din România și Impactul lor asupra Intereselor Americane în Europa

Stimate Președinte Donald Trump,

În calitate de cetățeni americani de origine română, vă felicităm pentru victoria electorală de răsunet și vă încredințăm că suntem alături de Dvs. în demersul de a face America Great Again.

În același timp, ca cetățeni responsabili, ne propunem să consolidăm relațiile cu România în beneficiul strategic al ambelor țări.

România este un prieten și un aliat loial al Statelor Unite, dar o decizie recentă a Curții Constituționale a României este în detrimentul aspirațiilor poporului român și un pericol pentru relațiile României cu administrația dumneavoastră.

În săptămânile precedente, România a organizat alegeri prezidențiale. Călin Georgescu, un candidat independent în vârstă de 62 de ani, bine calificat, dar mai puțin cunoscut, a devenit favoritul cu șanse clare să devină următorul președinte al țării. În esență, el a pledat printre altele pentru:

Sfârșitul războiului din Ucraina și neimplicarea României în acest război; pentru încetarea imediată a focului și negocieri pentru pace;

Renegocierea relațiilor României cu NATO și Uniunea Europeană în beneficiul țării și al populației sale (România și-a angajat 2,5% din PIB pentru cheltuielile de apărare);

Reevaluarea rolului și poziției României în ordinea globală actuală.

Toate aceste obiective sunt similare și compatibile cu obiectivele Americii, așa cum sunt formulate de administrația dumneavoastră.

După primul tur al alegerilor din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu a obținut cel mai mare numar de voturi, devenind principalul candidat din cei 14. Biroul Electoral Central al României (BEC) a certificat pe primii doi candidați (Călin Georgescu și Elena Lasconi) pentru al doilea (și ultimul) tur al alegerilor. Pe 2 decembrie (după renumărarea voturilor la cererea unuia dintre candidați), Curtea Constituțională a României (CCR) a certificat și ea rezultatele primului tur și, prin urmare, a celor doi candidați care s-au calificat în turul doi. Al doilea tur a fost programat pentru 8 decembrie 2024, deoarece niciun candidat nu a obținut majoritatea absolută în primul tur. Pe baza sondajelor și previziunilor, Călin Georgescu era de așteptat să câștige turul doi cu un avans considerabil.

Cu toate acestea, la 6 decembrie 2024, când procesul de votare începuse deja în afara României, aceeași Curte a anulat rezultatele primului tur de scrutin și a dispus reluarea întregului proces electoral, practic anulându-și hotărârea inițială. Constituțional, Curtea putea valida sau invalida turul doi doar dacă în turul doi s-ar fi produs o fraudă gravă. Dacă ar fi fost invalidate, alegerile ar fi fost reluate cu aceiași candidați la o dată ulterioară. Cu toate acestea, interpretând Constituția abuziv, Curtea Constituțională a României a anulat practic întregul proces electoral, situându-se împotriva Constituției.

Poporul român a fost șocat să afle că procesul alegerilor prezidențiale va începe de la zero, cel mai probabil fără Călin Georgescu care a fost brusc perceput ca fiind un candidat care nu mai are calitatea de a candida. Noi alegeri urmează să fie programate cândva între aprilie și iunie 2025. Mai mult, pe 5 decembrie, cu o zi înainte de decizia surprinzătoare a Curții Constituționale a României, Departamentul de Stat al SUA a comunicat că Rusia s-ar fi amestecat în alegerile din România. Decizia Curții Constituționale este dăunătoare țării și relațiilor dintre SUA și România.

În același timp, majoritatea mass-media a început o campanie sălbatică împotriva lui Călin Georgescu, acuzându-l că este pro-rus și anti-european. Declarațiile domnului Georgescu în diverse interviuri au fost scoase din context și împinse brutal în fața poporului român de către mass-media cu intenția de a provoca în cetățeni frica, confuzia, ura, chiar violența. Linșajul mediatic a fost atât de dur încât societatea românească a devenit deja polarizată și divizată. Este reacția tipică a unei clase politice care a jefuit țara economic și acum se teme să nu-și piardă puterea.

Domnule Președinte, România este importantă strategic datorită poziției ei, aflată la capătul Vestului și începutul Estului Europei. În această poziție, România ar trebui să mijlocească pacea între tabere, nu războiul. Suntem revoltați de decizia Curții Constituționale pentru că reflectă anumite interese neprecizate extrem de periculoase atât pentru securitatea României, cât și a SUA. De aceea vă rugăm să avertizați America cu privire la consecințe viitoare nedorite. Declarația dumneavoastră în acest sens ar trebui să contribuie la evitarea unor astfel de consecințe.

Cu stimă,

Dr. Nicholas Dima, scriitor, analist, coordonatorul Comitetului

Mirela Roznoveanu, scriitor, jurnalist, secretar al Comitetului

Cristi Boghian, Producator, Manager al Romanian Television of New York (RTVNY)

Grigore L. Culian, Editor, New York Magazin, New York

Scrisoarea în engleză

From: American-Romanian, Ad-Hoc Committee of New York

Nicholas Dima, PhD Writer-Analyst, Committee Coordinator

Mirela Roznoveanu, Writer-Journalist, Committee Secretary

To: President Donald Trump December 12, 2024

Re: The Presidential Elections in Romania and their Impact on American Interests in Europe

Dear President Trump,

As loyal American citizens of Romanian origin, we congratulate you on your resounding electoral victory and are with you in your endeavor to Make America Great Again. At the same time, as responsible citizens we aim at strengthening the relations with Romania for the strategic benefit of both countries.

Romania is a loyal friend and ally of the United States, but a recent decision of the Romanian Constitutional Court is detrimental to the aspirations of its own people and dangerous to the relations with the America of your administration.

During the previous weeks Romania organized elections to elect a new president. Calin Georgescu, a 62-year-old independent candidate, well-qualified but less known, became a front-runner with a clear chance to become the next president of the country. In essence, he advocated among others for:

An end to the war in Ukraine and against Romania’s involvement in this war; for the immediate ceasefire and negotiations for peace;

Renegotiating Romania’s relations with NATO and the European Union for the benefit of the country and its population (Romania has committed 2.5% of its GDP to defense spending);

Reassessing Romania’s role and position in the current global order.

All these goals are similar and compatible with America’s goals as pursued by your administration.

After the first round of elections on 24 November 2024, Calin Georgescu was the detached front-runner of the 14 candidates running. The Central Bureau of Elections of Romania (BEC) certified the first two candidates (Calin Georgescu and Elena Lasconi) for the second (and final) poll. Then, on the 2nd of December (after the votes were recounted at the request of one of the running candidates), the Romanian Constitutional Court (CCR) as well certified the first-round results and therefore the two candidates who qualified for the second round. The second round was scheduled for 8 December 2024, as no candidate obtained an absolute majority in the first round. Based on surveys and polls, Calin Georgescu was expected to win the second round by a considerable margin.

However, on 6 December 2024, when the voting process had started outside Romania, the same Court annulled the results of the first round of elections and ordered the entire electoral process to be re-run anew. Basically, annulling its own original decision. Constitutionally, the Romanian Court could only validate or invalidate the second round, if serious fraud had happened during the second round. If invalidated, the elections would be re-run with the same candidates at a later date. However, the overreach of the Romanian Constitutional Court basically annulled the entire election process, against the Constitution.

The Romanian people were shocked to learn that the presidential election process will start from scratch, most likely without Calin Georgescu who was suddenly perceived as ineligible. New elections are to be scheduled sometime between April and June 2025. Moreover, on December 5, one day before the surprising decision of the Romanian Constitutional Court, the US State Department claimed Russian interference in the Romanian elections. The decision of the Court is reckless and detrimental to the country and to the US-Romanian relations.

At the same time, the majority of mass-media started a wild campaign against Calin Georgescu, accusing him of being pro-Russian and anti-European. Mr. Georgescu’s statements in various interviews were taken out of context and pushed violently in the face of the Romanian people by the media with the intention to bring out fear, confusion, hatred, even violence. The media lynching has been so pervasive that the Romanian society has been already polarized and divided. It is a typical reaction of an establishment that robbed the country economically and is now afraid of losing its grasp on power.

Mr. President, Romania is important strategically because of its position at the end of the West and beginning of the East. In this position Romania should mitigate peace, not war, between camps. We are revolted against the decision of the Constitutional Court because it reflects certain unspecified interests extremely dangerous to both Romania and US security interests. It is in this idea that we appeal to you to caution America about undesirable future consequences. Your pronouncement in this regard should help avoid such consequences.

Sincerely,

Nicholas Dima, PhD Writer-Analyst, Committee Coordinator

Mirela Roznoveanu, Writer-Journalist, Committee Secretary

Cristi Boghian, Producer and Manager, Romanian Television of New York (RTVNY)

Grigore L. Culian, Editor, New York Magazin, New York