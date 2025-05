Sectarismul energetic stinge lumina

Incendii în Grecia, grindină în Italia, tornade prin România și aiurea. Toate au fost și vor fi pe prima pagina a ziarelor și toate vor avea un vinovat – schimbările climatice. Noua religie eco a devenit atât de puternică, că până și pana generală de electricitate din Spania și Portugalia a fost pusă pe seama unor fenomene meteo rare, autoritățile excluzând posibilitatea unui atac cibernetic, care ar fi fost pus pe seama Rusiei lui Putin sau al Chinei lui Xi. A veni cu contraargumente înseamnă erezie.

Întâmplarea a făcut ca pana de curent din Spania să vină în timp ce, în Marea Britanie, premierul care a îndreptat țara pe drumul religiei ecologiste să se înspăimânte de propaganda pe care el însuși a lansat-o. În urmă cu un an, Tony Blair, un progresist la vremea sa, a considerat că trebuie să spună, în plină campanie electorală în Marea Britanie, că doar bărbații au penis, iar asta a stârnit valuri de indignare în Partidul Laburist. Acum, Blair este din nou pus la zid pentru un alt lucru de bun simț: el a scris că politicile climatice ale actualului guvern laburist sunt „iraționale”.

”Actuala dezbatere despre schimbările climatice este distrusă de iraționalitate”, a scris Blair, în prefața unui raport al think tankului său – Institute for Global Change. În lumea dezvoltată, ”alegătorii simt că li se cere să facă sacrificii financiare și în stilul de viață, când știu prea bine că impactul asupra emisiilor globale va fi minim”. În același timp, cei din țările in curs de dezvoltare ”cred, în mod corect, că au dreptul să se dezvolte și cei care s-au dezvoltat deja folosind combustibili fosili nu au dreptul să-i oprească din dezvoltare”.

Invocarea schimbărilor climatice începe să fie o formă de experiență religioasă. Activismul eco începe să fie mai mult o modalitate de asumare a unei poziții morale și mai puțin acțiune pentru a rezolva o problemă concretă.

Multe dezastre puse pe seama schimbărilor climatice în ultimii ani au avut alte cauze principale. Incendiile din Grecia au fost provocate în primul rând de extinderea imobiliară în zonele împădurite, începând cu anii 1960. Primarii au realizat că astfel pot câștiga voturi și bani. Iar de plătit, în cele din urmă, plătesc cei săraci. ”După ce au plătit pentru infracțiunile bancherilor, după un deceniu de austeritate, oamenii noștri vor trebui să plătească și costul uriaș al refaceri planetei, a cărei degradare a dus la acumularea unor bogății uriașe, mult mai mari decât rezervele oricărei țări din lume”, scria Yanis Varoufakis, după incendiile din Grecia din 2023.

Și Blair, și Varoufakis sunt revoltați că guvernele, ONG-urile și instituțiile supranaționale se agață de politici care sunt practic imposibile. Explicația ține de ideologie și de interese. Politicile încep să nesocotească interesele cetățenilor și se concentrează pe ”interesele planetei”. Iar dacă asta înseamnă că marile companii de audit trebuie angajeze licențiați în ecologie pe post de a cincea roată la căruță, atunci așa să fie, câtă vreme profitul creste de pe urma reglementărilor tot mai stufoase. Iar cele mai câștigate sunt instituțiile supranaționale, care au în schimbările climatice o justificare pentru politicile care trebuie să se facă peste capul statelor națiune și al cetățenilor.

Ideologizarea energiei

”Politica mioapă și sectară a activiștilor care populează guvernul a provocat cea mai gravă pană de curent din istoria Spaniei. Am rămas fără electricitate și posibilitatea de a comunica aproape 11 ore”, scrie economistul spaniol Daniel Lacalle.