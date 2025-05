Șefa POT. ”Nicușor e jucător în Parlament”

Anamaria Gavrilă, președintele Partidului Oamenilor Tineri (POT), a declarat, miercuri, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că partidul pe care îl conduce nu este de acord cu creșterea taxelor, dar că acest lucru îl doresc parlamentarii din jurul lui Nicușor Dan.

”Ceea ce vedem noi sunt dovezile. Dovada este că Administrația Prezidențială a trimis o invitație fără precedent inclusiv parlamentarilor neafiliați din Parlament pentru aceste consultări… O mișcare care nouă ne spune că dacă acest partid este pentru domnul Nicușor Dan, care vrea să se formeze, ne arata clar că domnul Nicușor Dan vrea sa fie jucător și în Parlamentul României.

O primă idee neinspirată este cea de a invita un grup de neafiliați la negocieri sau consultări…

Este și o mișcare de putere a președintelui de a spune <uite am și eu un picior în Parlament>… eu cred ca este o subminare a democratiei… președintele ar trebui să ne spună dacă este jucător sau vrea să își asume un rol normal de președinte…

Nou suntem pentru digitalizare, eficientizare și deblocarea instituțiilor publice… avem o echipă, nu doar am vorbit despre asta… am făcut proiecte tehnologice, de digitalizare, pe fodnuri europene….În niciun caz noi, POT, nu am fi de acord cu creșterea taxelor, probabil se urmărește ca acei câțiva parlamentari să joace în acest sens”, a conchis Gavrilă.