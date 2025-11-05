Președinta POT a declarat că renunță la poziția de lider al grupului din Camera Deputaților pentru a se concentra mai mult pe „creșterea partidului în țară”.

„L-am numit pe Răzvan Mirel Chiriță în această poziție cu bucurie și încredere. În ultimele peste zece luni, am construit împreună un grup parlamentar funcțional. Astăzi, parlamentarii POT au toate resursele și sprijinul de care au nevoie ca să livreze rezultate reale pentru oameni”, a completat aceasta.

La rândul său, Răzvan Chiriță i-a mulțumit șefei sale pentru desemnare.

„Este o onoare să preiau conducerea grupului parlamentar POT din Camera Deputaților. Suntem un partid tânăr, dar am demonstrat deja că putem face diferența în momente cheie, atunci când era nevoie de asumare și curaj în Parlament.

Vom rămâne consecvenți misiunii noastre: să arătăm că oameni noi, motivați și onești pot livra rezultate în beneficiul direct al oamenilor. Sunt pregătit să duc mai departe acest proiect și să reprezint cu responsabilitate speranțele celor care cred în POT”, a spus Răzvan Chiriță.

Cine este Răzvan Chiriță

Răzvan Mirel Chiriță este la primul mandat de parlamentar. El a fost ales în decembrie 2024 în circumscripția electorală din București, unde a și deschis lista pentru Camera Deputaților. Este secretarul Comisiei pentru antreprenoriat și turism din septembrie 2025 și membru în alte trei comisii.

În declarația de avere publicată în luna ianuarie a acestui an a notat că are un teren și o casă în Popești Leordeni. În aceeași declarație de avere mai preciza că în 2024 a pierdut o mașină, un teren și un apartament prin executare silită.

La momentul intrării în Parlament, presa nota că acesta a fost trimis în judecată de DNA, în 2023, pentru complicitate la abuz în serviciu. Procurorii noutau la acel moment că firma unde era asociat unic și administrator a primit de la Primăria Slatina contracte de cumpărare de materiale sanitare la prețuri supraevaluate. Prejudiciul calculat de anchetatori a fost de aproximativ 2,5 milioane de lei. Momentan, dosarul se află în procedură de cameră preliminară la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Anamaria Gavrilă a căzut în uitare

De cealaltă parte, șefa POT se află la al doilea mandat de deputat. În 2020 intra în Parlament pe lista AUR din Hunedoara. Demisiona din grupul AUR în septembrie 2021. Și-a făcut un nou partid și a reușit să intre cu el în Parlament în 2024.

A fost și momentul în care aceasta a devenit cunoscută, mai ales după ce a declarat că pentru succesul POT de a intra în Parlament va ține un post cu apă de trei zile. Din decembrie 2024, Anamaria Gavrilă s-a bucurat de o creștere a notorității în rândul suveraniștilor.

Susținerea acordată lui Călin Georgescu după anularea alegerilor a făcut din Anamaria Gavrilă o figură populară printre susținătorii acestuia. Mai mult, Anamaria Gavrilă s-a aflat pe scenă, lângă fostul candidat la prezidențiale, la mai multe manifestații publice organizate pentru acesta. Pentru public suveranist era un semn că Anamaria Gavrilă se bucură de încrederea lui Călin Georgescu.

Mai mult, după ce candidatura acestuia din urmă i-a fost respinsă la alegerile prezidențiale din 2025, Anamaria Gavrilă a fost una dintre opțiunile de candidat pentru suveraniști. Pentru a optimiza șansele acestora, Anamaria Gavrilă și-a depus candidatura împreună cu George Simion, de teamă că Biroul Electoral Central al putea să îi respingă și liderului AUR candidatura.

BEC a admis, însă, ambele candidaturi, astfel că Anamaria Gavrilă s-a retras și i-a lăsat culoar liber lui George Simion pe electoratul suveranist. După acest episod, Anamaria Gavrilă a avut din ce în ce mai puține apariții publice.

Susținerea pentru Călin Georgescu a rămas, însă aparițiile alături de acesta aproape au dispărut. Nici alături de George Simion nu și-a mai făcut apariția în public. A rămas, în schimb, un simplu deputat care a sprijinit moțiunile de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului Bolojan.