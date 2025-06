Șeful IPJ, cercetat pentru fapte comise în „Vestul Sălbatic” din Hunedoara

Comisarul șef de poliție Daniel Fețanu este acuzat că închide ochii la fărădelegile comise de clanul primarului PSD al comunei Lăpugiu de Jos – Vestul Sălbatic al județului Hunedoara. Procurorii cercetează, printre altele, și o afacere a ”penalilor” deștepți din energie

Micuța comunitate de la granița de vest a județului Hunedoara este asediată de gașca ce roiește în jurul primarului PSD Emanuel Alin Drăgănesc. Primarul şi ai lui sunt implicați în acte de vandalism, distrugere, fapte cu violență, furt și tăieri ilegale de arbori, abuz în funcție, uzurpare de calități oficiale și uz de fals.

Carte multă nu se cere/ Când partidu-i la Putere

În urmă cu nici două luni, primarul PSD al comunei Lăpugiu de Jos a devenit vedetă de presă după ce s-a aflat că se dă absolvent de studii medii, deși nu a trecut pe la liceu. De atunci, pe adresa redacției au curs mai multe sesizări despre fărădelegile comise de „clanul” primarului.

Așa am aflat că Igna Alina, sora primarului, a descins din poartă-n poartă să ia la bani mărunți locuitorii comunei, pretinzând că este agent Fiscal. Femeia a făcut anchete în numele ANAF, deși are cam tot atâta școală cât are și fratele ajuns primar. Sora primarului este cercetată penal pentru uzurpare de calități oficiale, dosarul fiind în lucru la Inspectorul de Poliție Lugojan Octavian.

Mașină incendiată electoral

La data de 3 iunie 2025, instanța de fond (Judecătoria Deva) a dat o nouă amânare în cazul incidentelor electorale din 2000, de la Lăpugiu de Los, fapte de o violență ieșită din comun. Drăgănesc Daniel (fratele actualului primar PSD) și Igna David – cumnatul primarului, sunt acuzați că au incendiat mașina unui PNL-ist.

Din informațiile noastre acesta este singurul dosar penal finalizat de polițiști cu trimitere în judecată a unor inculpați din „clanul” primarului. Majoritatea sesizărilor, însă, au rămas nesoluționate, ceea ce a dus la escaladarea conflictelor, susțin sursele noastre.

Violențele electorale au continuat și în campania de anul trecut, în noiembrie, când doi apropiați ai primarului PSD Alin Drăgănesc au dat buzna pe o proprietate, au spart geamurile cu pietre, au distrus camerele de supraveghere și au încercat să intre peste oamenii din casă. Făptuitorii sunt cunoscuți ca persoane violente, cu câteva dosare penale la activ, dar au fost lăsați în libertate, iar dosarele zac nesoluționate. Toate aceste fărădelegi scăpate de sub control au dos la sesizarea penală împotriva șefului de post Şuiagă Paul, într-un dosar având ca obiect favorizarea făptuitorului și abuzul în serviciu.

Controalele în pădurea obștească

Cele mai recente fărădelegi semnalate pe numele primarului Emanuel Alin Drăgănesc au apărut la finalul lunii mai și sunt legate de pădurile localnicilor înscriși în Asociația Agrosilvică Composesorală Valea Brazilor – Lăpugiu de Sus.

Deși este primar de un an, Drăgănesc ține cu dinții de șefia asociației. A demisionat din funcția de președinte, dar conduce ședințele și ține arhiva cu documente la el acasă. Oamenii spun că nu-i lasă să-și aleagă alt președinte de teamă să nu se afle cum a șmenuit banii asociației. Zilnic pleacă 7-8 camioane cu bușteni din pădurile lor și nimeni nu le spune unde se topesc câștigurile. Împotriva primarului PSD a fost depus un denunț la DNA pentru uz de fals, furt și taiere ilegala de arbori. De asemenea, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice a deschis un dosar penal la composesoratul controlat de primar și ample descinderi au avut loc joi, 12 iunie 2025. Asupra lor vom reveni cu altă ocazie.

Afaceri cu „penalii” deștepți din energie

Cât a fost șeful pădurilor obștești „Valea Brazilor – Lăpugiu de Sus”, primarul avea un venit lunar de 2.000 de lei. Deși leafa era mică, Drăgănesc a trăit pe picior mare, așa că oamenii au intrat la bănuieli. În sat s-a discutat mult despre faptul că actualul primar a băgat Asociația într-o combinație cu firma Elmih Solari Energi, căreia i-a concesionat nelegal 224 de hectare de pășune pentru a construi un parc fotovoltaic.

În spatele afacerii se află BÎRCINĂ ION, zis “Goeru”, finul celebrului CCR-ist Toni Greblă.

Bîrcină a fost condamnat, în decembrie 2018, la 1 an și 4 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență și constituire a unui grup infracțional organizat. „Procurorii DNA au stabilit că, în perioada mai 2010 – februarie 2011, inculpații Bîrcină Ion, Iliescu Costin, Stan Cătălin și Badea Ovidiu Ionel s-au asociat cu scopul de a cumpăra influența inculpatului Olosz Gergely, deputat în Parlamentul României și fost președinte al ANRE, în vederea obținerii de contracte oneroase pentru firmele a căror activitate o coordonau prin asociere. Bîrcină a devenit cunoscut în 2010, când și-a măritat cu mare fast una dintre fiice. Cei 11 nași, printre care s-a aflat și fostul judecător al Curții Constituționale, Toni Greblă, au fost aduși la Târgu-Jiu cu elicopterele”, potrivit gorjanul.ro https://www.gorjeanul.ro/sentinta-finala-in-procesul-unui-cunoscut-afacerist-din-gorj/

Intabularea terenului pe care vrea să construiască firma lui Bîrcină este în cercetare penală, dar Lăpugiu de Jos nu e singura comună cu primar PSD în care s-au ”înșurubat” astfel de proiecte.

Pesedistul se declară curat ”lacrimă”

Primarul Emanuel Alin Drăgănesc se consideră complet nevinovat. Zice că nu și-a cumpărat diplomă de Bac și doar dintr-o greșeală figurează cu studii medii în actele primăriei, el declarând că are „8+3!”, absolvent de școală profesională. Regretă că a demisionat din funcția de președinte al Asociației „Valea Brazilor ”. ANI i-a transmis că putea rămâne pe post, cu condiția să renunțe la leafă.

Pesedistul pretinde că nu cunoaște trecutul infracțional al partenerului Bîrcină Ion.

„La noi a venit și ne-a făcut o ofertă. Eu am făcut o adunare generală la vremea respectivă, n-a fost cvorum, am făcut a doua adunare și am votat contractul. Îl cunosc foarte puțin, tot ce l-am văzut a fost doar atunci. În rest n-am nicio legătură cu domnul respectiv. Ne plătește o redevență mai mică până la începerea lucrărilor pentru că noi încă declarăm terenurile la APIA. După începerea lucrărilor (la parcul cu panouri fotovoltaice, n.red.), chiria va fi mai mare. N-am nicio emoție în legătură cu controalele la Asociație. Eu am fost doar președinte, n-am fost nici cu ciocanul de marcat în mână, nici firmă de exploatare a lemnului. Au fost controale la fiecare partidă exploatată și amenzile au fost plătite de cei care au exploatat lemnul”, a declarat Emanuel Alin Drăgănesc.

Poliția – No comment

Pe numele comisarului șef Daniel Fețanu a fost deschis un dosar de cercetare penală, acuzat că, în calitate de comandant al Inspectoratului de Poliție al Județului Hunedoara, a închis ochii la fărădelegile comise de clanul primarului PSD al comunei Lăpugiu de Jos. Tot ce am putut obține de la IPJ în legătură cu acest subiect a fost că:

„Precizăm că în cazul în care acuzațiile vizează un polițist, competența de a efectua verificări aparține exclusiv procurorului, conform prevederilor legale în vigoare. Prin urmare, doar procurorul de caz este în măsură să ofere un punct de vedere oficial referitor la stadiul sau conținutul eventualelor verificări desfășurate. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate în limitele competențelor legale.”