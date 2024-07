Sergiu Buş. Nu cred că ne-am ridicat la aşteptările fanilor

Corvinul Hunedoara a pierdut returul cu echipa ungară Paksi, dar s-a calificat în turul 2.

Fotbalistul echipei Corvinul Hunedoara, Sergiu Buş, a declarat, joi seara, că în ciuda calificării în turul doi preliminar al Europa League, el şi colegii săi nu s-au ridicat la nivelul aşteptărilor suporterilor în meciul retur cu Paksi FC, pierdut cu 0-2.

„Ne bucurăm că la finalul acestui meci ne-am calificat mai departe în Europa League. Nu cred că ne-am ridicat la aşteptările fanilor, dar sunt sigur că şi ei înţeleg această performanţă. Este o zi de sărbătoare, iar apoi o luăm de la capăt şi ne pregătim pentru Rijeka. Vrem să facem un meci frumos joia viitoare aici, să ne spălăm puţin ruşinea. Chiar dacă ne-am calificat azi, ne dorim să avem un joc mai bun totuşi săptămâna viitoare”, a afirmat el la postul Digisport.

Sergiu Buş, venit în această vară la divizionara secundă, a dezvăluit că a avut oferte de la cluburi din Liga I însă preferat să semneze cu Corvinul Hunedoara datorită proiectului.

„Decizia mea de a veni la Hunedoara a fost foarte rapidă, am decis în câteva zile. Am avut discuţii avansate cu câteva echipe din Liga I, dar mie întotdeauna mi-au plăcut provocările. Ele mă ţin în viaţă şi îmi oferă plăcerea de a juca fotbal. Iar la Corvinul este un proiect minunat, care dă rezultate, dovadă că am şi reuşit să trecem de primul tur în cupele europene”, a menţionat Buş.

Deţinătoarea Cupei României a reuşit să se califice după ce a câştigat în prima manşă cu scorul de 4-0.

Corvinul Hunedoara, echipă de ligă secundă, va juca în turul al doilea preliminar al Europa League cu formaţia croată HNK Rijeka. Primul meci va avea loc în deplasare, pe 25 iulie, iar al doilea pe teren propriu, în data de 1 august.

