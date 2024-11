Simion, după publicarea documentului privind interdicţia sa în Ucraina

Liderul AUR, George Simion, candidatul formaţiunii în alegerile prezidenţiale, a declarat, vineri seara, că autorităţile ucrainene au confirmat, prin documentul transmis premierului Marcel Ciolacu, ceea ce el a tot repetat – că motivul interdicţiei accesului său pe teritoriul ţării vecine ţine de „activitatea pro-românească” pe care a desfăşurat-o.

„Am avut dreptate! Motivul interdicţiei mele în Ucraina: activitatea mea pro-românească! Autorităţile ucrainene, cele invocate de trompetele şi propaganda PNL, confirmă ceea ce am tot spus: activitatea mea pro-românească, acţiunile mele în sprijinul fraţilor noştri din Cernăuţi, din Ucraina, promovarea adevărului istoric în comunităţile de români din Ucraina – acestea sunt motivele reale care au dus la interdicţia mea în Ucraina. Când am repetat în ultimele zile peste tot că nu m-am văzut şi nu am legături cu niciun serviciu străin (fie el şi rusesc), nu m-a băgat nimeni în seamă pentru că propaganda galben-albastră a liberalilor pompează bani pe bandă rulantă în presa aservită. Iată, tocmai autorităţile ucrainene vă demontează toate minciunile!”, a scris Simion, într-o postare pe site-ul său.

Totodată, el a repetat că s-a întâlnit cu mulţi oameni şi la Cernăuţi, şi la Chişinău, „dar toţi erau români”.

„Eu, în toată viaţa mea, nu am făcut altceva decât să fiu loial poporului român, să fiu loial ţării mele şi alor mei. (…) Nu am niciun motiv de ruşine! Lupt până la capăt!”, a mai spus Simion.

Premierul Marcel Ciolacu a făcut public, vineri seară, documentul primit de la autorităţile ucrainene privind motivele pentru care liderul AUR, George Simion, are interdicţie să intre pe teritoriul Ucrainei.

”Având în vedere interesul opiniei publice din România cu privire la corespondenţa dintre Guvernul României şi autorităţile ucrainene în ceea ce priveşte motivele pentru care domnul George Simion are interdicţie să intre pe teritoriul Ucrainei, prim-ministrul Marcel Ciolacu a cerut şi a primit, prin intermediul instituţiilor abilitate ale statului român, acordul autorităţilor ucrainene de a pune la dispoziţia publicului răspunsul primit şi de a face publice informaţii despre acest subiect”, se precizează într-o informare a Guvernului.

În răspunsul autorităţilor ucrainene transmis Guvernului român se arată că Serviciul de Securitate de la Kiev a decis să aplice „o măsură administrativă restrictivă” în forma unei interdicţii de călătorie în această ţară împotriva deputatului Simion George ca urmare a declaraţiilor acestuia care vizează ”discreditarea Ucrainei pe arena internaţională şi promovarea ideologiei unioniste”.