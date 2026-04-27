Simion îl dă în judecată pe Fritz și promite că-l doboară pe Bolojan

Liderul AUR, George Simion, a vorbit la Realitatea Plus despre plângerea pe care USR i-a depus-o la CNCD, după ce șeful partidului suveranist l-a descris pe președintele Nicușor Dan drept „paraplegic”. Simion spune că-i va întoarce plângerea șefului partidului, Dominic Fritz.

„Este ceva fără precedent în ultimii 35 de ani să stigmatizezi un partid și votanții săi. Sigur că am văzut că, totuși, doar partidul e extremist și parlamentarii nu sunt extremiști și sunt onorabili. Astea sunt niște gogorițe inventate de unii și de alții care nu înțeleg că trebuie să existe respect în societatea românească și nu poți să jignești o parte importantă, aproape jumate din români anul trecut, în mai, ne-au acordat votul lor de încredere.

Nu poți să jignești făcându-i extremiști și spunând că ei… Și să le iei dreptul de a fi reprezentați. Nu există un votant a cărui opinie să conteze și alt votant a cărui opinie nu contează. Indiferent cum ne-au jignit votanții, cum ne-au jignit pe noi, aud despre niște plângeri la CNCD.

Eu dacă aș fi fost să fac plângeri pentru felul în care eu și familia mea am fost jigniți, înseamnă că trebuia să depun zeci, zeci de plângeri. E, eu vreau să vă anunț că pentru afirmațiile grave făcute de Dominic Fritz o să-l dăm în judecată. O să anunțăm în zilele următoare detalii despre acest lucru.”

Simion își cere scuze de la persoanele cu dizabilități

Totuși, George Simion a ținut să clarifice că limbajul folosit la adresa președintelui nu era menit să jignească persoanele cu dizabilități. Mai mult, acesta spune că își dorește să-i ajute pe oamenii cu dizabilități când ajunge la guvernare.

„Am făcut o afirmație pentru care îmi pare rău dacă persoane cu dizabilități se simt jignite și o să adresez scuze acelor persoane care se simt jignite. Însă cea mai mare jignire adresată persoanelor cu dizabilități este făcută de acest guvern care trebuie să cadă. Și datoria mea pentru persoanele cu dizabilități nu este să stau să le explic că nu era vorba despre ele.

Datoria mea pentru persoanele cu dizabilități este să readuc drepturile de care ei beneficiau și pe care acest guvern a ales să taie de la drepturile persoanelor cu dizabilități și să le pună și impozite pe care nu le plăteau înainte. Eu am vorbit cu foarte mulți oameni care sunt votanții AUR și spun, vă vom vota, domnule George Simion, nu ne-am simțit jigniți de ce ați spus, ne-am simțit atacați de accesibilitatea redusă pe care persoanele cu dizabilități o au, de felul în care suntem priviți de societate și de felul în care ne tratează guvernul.”

Simion evită să excludă USR de la guvernare

Deși plănuiește să-i depună plângere la CNCD lui Dominic Fritz, Simion nu a exclus să colaboreze cu USR. Întrebat de Anca Alexandrescu, fosta candidată a partidului pentru PMB, dacă e interesat ca USR să guverneze, Simion a evitat un răspuns direct.

„Noi dacă nu trecem peste această etapă… de lovitură de stat, începută în decembrie 2024, etapă care nu s-a oprit, nu am revenit la democrație, nu am revenit la dialog democratic.

În continuare, când îl vezi pe președintele țării cum spune că unele partide nu sunt bune și nu trebuie să existe dialog cu ele, este ceva foarte grav. Adică noi, și dacă am obține 50% din voturi, înseamnă că președintele țării nu ar nominaliza un premier din partea noastră. Atunci de ce mai există partide? De ce mai există alegeri? Și trebuie să corectăm și trebuie să facem orice, inclusiv să intrăm la guvernare, ca să ajungem să avem alegeri corecte, să revenim la votul pe listă și să asigurăm revenirea la statul de drept și la democrație.”

Șeful AUR promite debarcarea lui Bolojan

George Simion a declarat că a purtat discuții cu toți liderii din fosta Coaliție. Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan i-a cerut să nu-l debarce, Simion a evitat să răspundă. Totuși, șeful AUR a promis că-l va da jos pe Bolojan.

„Nu aș vrea să fac acest lucru, pentru că nu-mi stă în caracter și toată lumea care mă cunoaște știe că nu. (…) Eu vă spun atât, eu ce am promis românilor, fac, mi-aș fi dorit să am o pondere mai mare decât acești 20%, nu o să mi se înmoaie genunchii. Eu nu mă vând, eu nu sunt trădător, eu merg în lupta asta până la capăt, așa că unii pot încerca diferite lucruri, eu am o datorie față de poporul meu, când nu mă pot achita de datoria față de poporul meu, o să vă anunț.

Eu sper ca, la începutul lunii mai și nu mai târziu, guvernul Bolojan, la începutul lunii mai este vinerea viitoare, este 1 mai, deci săptămâna următoare nu se depune moțiunea de cenzură, important este că oamenii așteaptă, vor să știe, cât mai repede, când se vor strânge semnăturile mai repede, eu promit că voi accelera cât mai mult posibil.

Vom avea și un text, vom avea și semnăturile, așa cum v-am spus, la începutul lunii mai, când cireșii deja au înflorit, Ilie Bolojan nu va mai fi premierul României, mai departe, ține de fiecare român să facă mai mult, noi facem tot ce ține de noi și discutăm cu toată lumea, este timpul să ajungem la o reconciliere națională, pentru că, în acest moment, economia României contează.”

George Simion, liderul AUR, a avut joi un nou derapaj la adresa președintelui Nicușor Dan. Acesta l-a numit pe șeful statului „paraplegic”, pe motiv că nu a convocat și AUR la consultările de la Cotroceni. Paraplegia este o afecțiune caracterizată prin pierderea mișcării și senzației în ambele picioare.

Din Cipru, Nicușor Dan i-a răspuns lui George Simion.

„Declarația este sub orice nivel de dialog. Adică noi, politicenii, reprezentăm în urma votului niște categorii de oameni, dar categoriile acestea de oameni vorbesc prin noi și cred că oamenii aceștia se rușinează când văd că reprezentantul căruia i-au dat votul folosește termenii aceștia”, a spus Nicușor Dan.

Simion l-a numit de mai multe ori „autist” pe șeful statului.

„V-am spus că e autist şi nu m-aţi crezut. I-aţi crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro şi toată economia, că scot România din UE şi din NATO. Puteam fi ca Polonia, acum suntem de râsul lumii”, scria George Simion pe Facebook în octombrie 2025.