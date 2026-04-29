Simion: M-am văzut cu liderii USR, voiau ca AUR să susțină un Guvern Bolojan minoritar

George Simion, șeful AUR, a transmis la Gândul ce a discutat cu liderii USR. Aceștia i-ar fi cerut susținerea măcar parțială pentru un Guvern Bolojan minoritar.

„Am discutat cu toți. Am discutat cu toate formațiunile politice, cu toți liderii importanți de partid, e normal să discut, nu am de ce să mă ascund, nu am făcut ilegalități.

M-am întâlnit șu cu reprezentanți din conducerea USR-ului. Am înțeles modul lor de gândire, am înțeles ce vor.

Vor să își atingă niște obiective politice, de exemplu voiau să îl țină în continuare pe Ilie Bolojan și voiau să existe o participare a noastră în susținerea acestui guvern minoritar”, a declarat liderul AUR.

George Simion a vorbit despre posibilitatea ca partidul pe care îl conduce să ajungă la guvenare. Acesta a vorbit despre un executiv de „reconciliere națională”, idee înaintată inițial de Călin Georgescu și care ar include în viziunea liderului suveranist PSD, AUR și PNL.

Simion vrea reconciliere națională

„Ne vedem la guvernare. E o idee generoasă «guvern de reconciliere națională». Putem susține din Parlament o asemenea formulă”, a spus George Simion.

Șeful AUR consideră însă că un astfel de guvern nu este în prezent posibil.

„Și eu am enunțat anul trecut o idee de a depăși fricțiunile interne și de a depăși divizarea societății românești și am susținut o astfel de idee (guvern de reconciliere națională, n.red). E o cauză și o idee generoasă de reconciliere națională și putem susține din Parlament o astfel de formulă. E ea astăzi realizabilă? Din declarațiile publice, nu.

Poate mâine va fi. Noi sperăm ca această, metaforic vorbind, înflorire a cireșului, să se concretizeze în realpolitik, în trezirea în conștiință inclusiv din partea celorlalți actor politici și care să sesizeze că țara noastră a ajuns în genunchi, în prăpastie și trebuie să facă un pas înapoi.

Nu s-a văzut acest lucru, s-au agățat cu dinții de putere, au pierdut alegerile în 2024, nu au dat semnalul că nu trebuie să guverneze. Astăzi guvernează partidul 3 și partidul 4 din România”, a conchis George Simion.

PSD și AUR au anunțat luni dimineață că au început o colaborare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură comune împotriva Guvernului Bolojan. Marian Neacșu, fost vicepremier PSD, și Petrișor Peiu, numărul doi din AUR, au susținut o conferință de presă. Aceștia au precizat că ambii se vor ocupa de partea tehnică a moțiunii.

Între timp, partidele au strâns 253 de semnături. Acestea vin din rândurile PSD, AUR, PACE, POT, Uniți pentru România și independenți.