Sindicaliștii cer ajutorului președintelui. Cartel Alfa solicită intervenţia preşedintelui în cazul restanţelor salariale din sistemul de asistenţă socială.

Intr-o scrisoare deschisă adresată preşedintelui Nicuşor Dan, Cartel Alfa susține că restanţele salariale acumulate de peste trei luni în cadrul direcţiilor DGASPC Maramureş şi DGASPC Vâlcea sunt mai mult decât îngrijorătoare. Reprezentanții sindicaliștilor avertizează că nesoluţionarea imediată a situaţiei riscă să genereze deficienţe grave în furnizarea serviciilor de îngrijire.

Sindicaliştii cer organizarea în regim de urgenţă a unei întrevederi cu reprezentanţii Federaţiei Naţionale Sindicale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ,,Pro.Asist” pentru identificarea unor soluţii concrete care să asigure funcţionarea sistemului de asistenţă socială şi respectarea drepturilor fundamentale ale lucrătorilor şi beneficiarilor implicaţi. ”Considerăm că intervenţia dumneavoastră este esenţială pentru restabilirea echilibrului social şi a responsabilităţii instituţionale, în spiritul solidarităţii şi al protejării demnităţii umane„, îi transmit ei preşedintelui.

”Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, în calitate de organizaţie reprezentativă la nivel naţional, îşi exprimă solidaritatea deplină cu Federaţia Naţională Sindicală din Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului „PRO.ASIST”, afiliată la confederaţia noastră, care a semnalat în mod repetat situaţia de criză profundă din domeniul asistenţei sociale şi protecţiei persoanelor cu dizabilităţi. Într-un moment de profundă criză morală şi socială, sistemul de asistenţă socială din România este adus în pragul colapsului prin inacţiune, prin indiferenţă şi prin decizii politice iresponsabile”, acuză sindicaliştii în scrisoare.