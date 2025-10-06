Soarta centralelor pe cărbune, decisă zilele acestea

Negocierile finale privind închiderea centralelor pe cărbune din România vor avea loc săptămâna aceasta la Bruxelles, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Autoritățile de la București solicită ca acestea să nu fie oprite măcar până la finalul sezonului rece, pentru a evita presiuni asupra sistemului energetic.

„Acum, definitivez cu colegii de la CE Oltenia scenariile de lucru, mâine plec la Bruxelles să negociez, până vineri vom avea o poziție foarte clară a Comisiei pe jalonul 119 din PNRR, referitor la închiderea centralelor pe cărbune”, a afirmat ministrul Ivan, la un eveniment organizat de publicația Profit.ro.

Potrivit ministrului, studiul de adecvanță al sistemului energetic românesc prezentat la Bruxelles arată că România s-ar confrunta cu presiuni majore în această iarnă dacă centralele ar fi oprite. Totodată, Ivan a precizat că, în conformitate cu prevederile PNRR, țara riscă penalități de un miliard de euro dacă nu va respecta termenul de închidere a centralelor pe cărbune.

„Dacă vom ajunge în situația de a le păstra și a ajunge la această corecție de un miliard de euro, toate măsurile Guvernului din pachetul 1 și 2 vor fi anulate, pentru că România nu și-a atins țintele asumate prin PNRR”, a explicat ministrul, exprimând totuși optimism că Bruxelles-ul va înțelege situația.

Ministrul Ivan a mai precizat că România a obținut 1,6 miliarde de euro prin PNRR pentru închiderea capacităților pe lignit și înlocuirea acestora cu centrale pe gaze, energie solară și stocare. Pe partea de energie solară, împreună cu Petrom, România se apropie de finalizarea unor parcuri fotovoltaice de aproximativ 550 MW. În ceea ce privește centralele pe gaze, proiectele Turceni (475 MW) și Ișalnița (850 MW) sunt în procedură de achiziție, iar stocarea energetică ar urma să ajungă la 2.200 MW până la finalul anului viitor, inclusiv prin centrala de la Iernut.

„Sunt foarte multe detalii complicate, vom negocia cu Comisia și sperăm să putem evita penalizarea de un miliard de euro și să trecem iarna aceasta fără presiuni suplimentare asupra sistemului energetic”, a mai declarat Ivan.