Soarta centralelor pe cărbune, decisă zilele acestea

Negocierile finale privind închiderea centralelor pe cărbune din România vor avea loc săptămâna aceasta la Bruxelles, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Autoritățile de la București solicită ca acestea să nu fie oprite măcar până la finalul sezonului rece, pentru a evita presiuni asupra sistemului energetic.
„Acum, definitivez cu colegii de la CE Oltenia scenariile de lucru, mâine plec la Bruxelles să negociez, până vineri vom avea o poziție foarte clară a Comisiei pe jalonul 119 din PNRR, referitor la închiderea centralelor pe cărbune”, a afirmat ministrul Ivan, la un eveniment organizat de publicația Profit.ro.
Potrivit ministrului, studiul de adecvanță al sistemului energetic românesc prezentat la Bruxelles arată că România s-ar confrunta cu presiuni majore în această iarnă dacă centralele ar fi oprite. Totodată, Ivan a precizat că, în conformitate cu prevederile PNRR, țara riscă penalități de un miliard de euro dacă nu va respecta termenul de închidere a centralelor pe cărbune.
„Dacă vom ajunge în situația de a le păstra și a ajunge la această corecție de un miliard de euro, toate măsurile Guvernului din pachetul 1 și 2 vor fi anulate, pentru că România nu și-a atins țintele asumate prin PNRR”, a explicat ministrul, exprimând totuși optimism că Bruxelles-ul va înțelege situația.
Ministrul Ivan a mai precizat că România a obținut 1,6 miliarde de euro prin PNRR pentru închiderea capacităților pe lignit și înlocuirea acestora cu centrale pe gaze, energie solară și stocare. Pe partea de energie solară, împreună cu Petrom, România se apropie de finalizarea unor parcuri fotovoltaice de aproximativ 550 MW. În ceea ce privește centralele pe gaze, proiectele Turceni (475 MW) și Ișalnița (850 MW) sunt în procedură de achiziție, iar stocarea energetică ar urma să ajungă la 2.200 MW până la finalul anului viitor, inclusiv prin centrala de la Iernut.
„Sunt foarte multe detalii complicate, vom negocia cu Comisia și sperăm să putem evita penalizarea de un miliard de euro și să trecem iarna aceasta fără presiuni suplimentare asupra sistemului energetic”, a mai declarat Ivan.
tradatorii suntem noi
Nu vreau să se închidă nimic! Slugi ale UE, lăsați România în pace!
doar atît: RO EXIT !
sustin!!!
Da, da.
Trebuie sa fim verzi. De frig ca inainte de ’90.
Apropo, Fritz din NOU a reusit sa lase Timisoara fara caldura si apa calda. Iar culmea ipocriziei este ca in timp ce face asta cere locuitorilor sa nu treaca la centrale individuale ca incalzirea si apa calda ptr ca sistemul del pastorit e mai ieftin si sigur.
Pai nu e nici sigur si nici ieftin. E doar al lui, unde sunt planatati oamenii lui. Atat.
Turceni si Rovinari, trebuie sa ramana in functiune sau in cel mai prost caz in reserva. Carierele sunt langa ele, si cand nu bate soarele sau vantul Cernavoda nu face fata, deoarece hoti pSDNL au pus tot timpul bete in roate pentru a finaliza unitatile 3 si 4. Acolo este tradarea nationala. Dar cum statul roman nu mai are autoritati necorupte in curand probabil ca va disparea. Va fi bucuria Hungurilor, a Ukrainienilor, a Bulgarilor. Felicitari mafiei criminale PSDNL.
Într-un stat suveran și idependent, Constitușia șa zice, hotărîrile ce ne privesc se iau la București. Dar poate nu știu eu bine.
Treaba cu închiderea oficială a CEO e de pe vremea cînd Sică Mandolină era prim-ministru.
Decizia incuderii acestor centrale in acest faimos PNRR, apartine cozilor de topor autohtone si au nume : Cristian Ghinea si Florin Catu, plus la fel de ,,faimosii” ministri ai energiei, Virgil Popescu si Sebastian Burduja. Nu raspunde nimeni. Un ministru si un prim ministru fac ce vor ,,muschii” lor pe aceste plaiuri. A fost vreo sedinta CSAT, strict cu aceasta tematica ?! Securitatea energetica tine efectiv de siguranta nationala a Romaniei.
Foarte corect. Sa se închidă toate minele.
Cică unguri vând cu placere energie electrica.
se renunta la Turceni-Rogojelu si la cateva cariere de carbune, putem sa ne luam adio de la siguranta energetica nationala. Vantul bate in perioade, soarele poate sta ascuns cateva zile, seceta poate afecta hidrocentralele!
Doar carbunele si atomul, pot functiona 24/24 de ore!
Luati-va consultanti din profesionistii vechi, nu doar coafeze si diseineri!