”Șoc și groază”. Ce ”ascunde” sondajul care-l dă pe Ponta în finală?

Mă amuză sondajul publicat de Nicușor Dan! Pentru „transparență”, ne arată cum e el depășit, puțin, nu mult (0,4%), de Ponta. Să traduc pe scurt ce vrea domnu’ Nicușor cu sondajul ăsta: „Pesediști, votați deci cu Ponta, că_Crin oricum nu are șanse pentru al doilea tur. Peneliști, votați deci cu mine, că pesediștii votează oricum cu Ponta, nu cu Crin, și atunci vă treziți fără candidat în turul al doilea. Eu, oricum, am zis deja că vi-l pun pe Bolojan premier… Useriști, votați și voi cu mine, că Lasconi n-are nicio șansă și rămâneți și voi fără candidatul din turul doi. Oricum, eu vă bag la guvernare la o adică…”.

Socul pentru unii alegători și comentarori este însă nefireasc și reflectă un cumul de iluzii și atitudini superioare față de majoritatea alegătorilor portretizată în mod eronat ca fiind antieuropeană, needucata, etc., etc. Adică o imensă prostie care reflectă o neînțelegere crasă a substratului social care a făcut posibila nebunia de anul trecut.

Tendinta ND + EL a insemnat in ultimele zile o comprimare de la vreo 30% impreuna la vreo 23-24 împreună astazi. Iar această tendință de comprimare probabil ca va continua și ar putea ajunge la 18-20%, adică exact cam cat a luat EL in noiembrie 2024 cand nu a fost concurată de un alt candidat cu profil similar. Adică, dacă se retrage EL, scorul lui ND nu va depăși 20%. Este un procent oricum foarte mare pentru primul tur de alegeri naționale in cazul unui candidat USR (EL) sau cu pedigree USR (ND). Sincer, acesta este bazinul maximal al USR național, vreo 20% (de care s-a apropiat puțin EL la prezidențiale, dar ratat masiv de USR la parlamentare).