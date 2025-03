Sondaje pentru prezidențiale. Un cunoscut sociolog răstoarnă tot

Directorul INSCOP Research, Remuș Ștefureac, a criticat sondajele de opinie apărute în ultima perioadă privind alegerile prezidențiale din mai, opinând că marile partide „nu prea mai au tracțiune”, iar competiția pentru ocuparea celui de-al doilea loc din finală s-ar putea da între doi candidați independenți.

Și, din păcate, tot la fel de des, astfel de advertoriale electorale sunt preluate cu nesaț, digerate, comentate, de parcă in urmă cu câteva săptămâni nu am fi avut aceeași actori care circulau aceeași maculatură socio-electorala in care, cu doar 3 zile inainte de alegeri unii candidați erau prezentați drept zmei, probabil ei înșiși induși în eroare de magicienii cifrelor, desi in realitate erau doar muritori politici, la fel care orice om politic din lumea democratică largă.