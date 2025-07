Sorana Cîrstea își va anunța retragerea  

Sorana Cîrstea (36 de ani) a pierdut în primul tur al Grand-Slamului de la Wimbledon, în trei seturi, în fața americancei Hailey Baptiste.

Foarte probabil, extrem de temperamentală și acum, Sorana a plătit tribut mental conflictului cu arbitra de scaun, la scorul de 3-1 pentru adversară.

Atunci, arbitra a considerat că românca a întârziat nejustificat la efectuarea serviciului și a penalizat-o prin faptul că a obligat-o să servească doar a doua minge, refuzându-i dreptul de a mai executa prima lovitură. Cîrstea s-a enervat și a cerut imperios explicații arbitrei. Iată cum a decurs dialogul dintre cele două:

„Pentru numele lui Dumnezeu, nu am întârziat deloc. Doar am făcut câțiva pași înspre antrenorul meu și am luat un prosop. Iar acum îmi impui serviciul doi, direct?”, a întrebat Sorana Cîrstea.

„Nu, e al doilea avertisment,” i-a replicat arbitra.

„Nu l-am auzit pe primul. Când mi-ai dat primul avertisment?”, a continuat, revoltată, Sorana Cîrstea.

„În primul game al setului decisiv,” i-a răspuns româncei.

Dialogul a continuat, iar la final Sorana a ironizat oficialul partidei: „Bravo, arbitro, ești uimitoare.”

Pentru iubita lui Ion Ion Țiriac, va urma între 14-20 iulie turneul WTA de 250 de puncte Unicredit Iași Open, unde cele mai bune jucătoare din România se vor regăsi in corpore. Sorana a declarat că este foarte probabil ca în capitala Moldovei să facă și anunțul despre decizia pe care o va lua privind cariera. După toate informațiile, va mai juca doar până la finalul acestui sezon.