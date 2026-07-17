Sorin Grindeanu acuză PNL și USR că nu știu decât să înjure PSD

„Există forțe politice, și în special PNL și USR, care în acest moment doresc să perpetueze această stare. Sunt de trei luni. O singură politică publică am văzut în trei luni de zile de când se află la guvernare PNL-USR: înjurătură la adresa PSD”, a declarat Grindeanu într-un interviu pentru Antena 3 CNN.
Liderul PSD a reiterat nevoia României de a forma un Guvern stabil, precizând că doar formațiunea pe care o conduce ar putea obține un vot de învestitură.
„Fac tot efortul posibil să avem această majoritate. În acest moment PSD-ul nu strânge 233 de voturi pentru majoritate în Parlament, dar nici ceilalți nu o fac. Noi suntem cei mai aproape în a face acest lucru”, spune acesta.
Grindeanu: PNL și USR blochează negocierile
Sorin Grindeanu afirmă faptul că PNL și USR blochează negocierile pentru formarea unui guvern, arătând că partidele de dreapta nu au fost de acord cu nicio formulă de guvernare.
„S-au propus diverse variante. Varujan (N.r. Pambuccian) a propus ceva de tipul reluării fostei coaliții cu un prim-ministru independent politic, dar cu guvern politic, iar Hunor a avut mai multe scenarii, cel mai mult s-a vorbit despre acel guvern, cred că l-a numit de armistițiu care să închidă PNRR-ul, să facă bugetul pentru anul 2027. PSD-ul a fost de acord cu ambele variante din dorința de a debloca. Cine n-a fost de acord sunt ceilalți, PNL și USR”, spune Sorin Grindeanu.
Blocaj la nivelul negocierilor pentru noul Guvern
Președintele Nicușor Dan a convocat luni, la Cotroceni, negocieri cu partidele din fosta coaliție de guvernare, însă fără niciun rezultat.
Întâlnirea a avut loc după mai multe runde de negocieri eșuate și două propuneri diferite pentru funcția de prim-ministru. PSD merge în continuare la consultări cu mandatul de a-l susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în timp ce PNL, USR și UDMR îl propun pe europarlamentarul Siegfried Mureșan.
Niciuna dintre variante nu beneficiază însă, în acest moment, de o majoritate clară în Parlament.
12 comentarii
Ce poti face cu un tradator ? il injuri, firesc. Iti spune si el: „De ce dai, nu stii sa injuri” ?
In 36 de ani de cand conduc tara neocomunistii lui Nelu Kaghebistu agentul Rusiei, 6 milioane de romani care doreau sa munceasca au parasit tara:ce vreti genocid economic mai mare?
Eminescu a scris : „Oriunde românii au căzut sub stăpânirea directă sau indirectă a rusilor, dezvoltarea lor firească s-a curmat cu mijloace silnice’
PSD PARTID TOXIC, GRINDEANU UN IPOCRIT SI NEFRECVENTABIL MORAL.
Motto:
„Când Dumnezeu vrea sa piardă pe cineva, mai întâi îi ia mințile”
(Euripide- Quem Deus perdere vult, dementat prius)
Criza politică a fost provocată de nesăbuința unor lideri politici de la conducerea PSD, în frunte cu Sorin Grindeanu și cuplul de la Craiova, prin depunerea moţiunii de cenzură împotriva guvernului din care făceau parte, aruncând astfel România într-o criză guvernamentală fără precedent. Ba mai mult acțiunea PSD a fost premeditată, astfel:
-20 aprilie: PSD a decis retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan;
-22 aprilie: PSD își retrage toți miniștrii din Guvernul Bolojan;
-27 aprilie: Petrișor Peiu (AUR) și Marian Neacșu (PSD) au ieșit împreună în fața presei pentru a anunța moțiunea de cenzură comună PSD-AUR împotriva guvernului Ilie Bolojan;
-5 mai: Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan trece cu 281 de voturi. Pragul minim pentru promulgare fiind de 233.
-5 iunie: La o lună după moțiune, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe consilierul prezidențial Eugen Tomac pentru a forma un cabinet tehnic.
-14 iunie: În dimineața zilei de duminică, Nicușor Dan iese la declarații împreună cu Eugen Tomac și Adrian Veștea. Tomac se retrage, iar prim-vicepreședintele PNL Veștea devine noul premier desemnat de președinte. Nicușor Dan nu a anunțat anterior conducerea PNL de propunerea lui Veștea.
-22 iunie: Guvernul Veștea a picat la votul din Parlament, în ciuda vizitei lui Adrian Veștea la sediul AUR pentru susținere. Simion își scoate parlamentarii din plen, iar cabinetul Veștea obține doar 189 de voturi. Pentru a fi învestit, era nevoie de susținerea a 233 de parlamentari.
Referitor la sciziunea din PNL aceasta a pornit de la ticăloșia președintelui Nicușor Dan prin desemnarea lui Adrian Veștea drept candidat de premier pe furiș , fără consultarea conducerii partidului.
Aceasta a determinat convocarea Congresului Extraordinar al PNL din 21 iunie, 2026, unde a fost stabilită excludrerea din partid a celor care au votat alături de PSD pentru guvernul Veștea.
(Vezi: https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/conducerea-pnl-a-stabilit-lista-pucistilor-care-vor-fi-dati-afara-din-partid-16-parlamentari-3-sefi-de-cj-si-un-eurodeputat-3828121)
Puciștii din PNL au cerut Tribunalului Bucureşti suspendarea deciziei de convocare a Congresului Extraordinar al PNL din 21 iunie, 2026.
Culmea e că instanța a hotărât suspendarea deciziei de convocare a Congresului Extraordinar al PNL, după ce acesta a avut loc. Mai ales în cazul justiției unde hotărârile judecătorești de regulă produc efecte pentru viitor. Chiar dacă hotărârea Tribunalului Bucureşti nu este definitivă, totuși este vorba despre imixtiunea justiției în viața partidelor politice, mai rău ca în comunism. Cu atât mai mult cu cât există o hotărâre mai veche a CCR, potrivit căreia instanțele nu au calitatea de a analiza oportunitatea deciziei unui partid de a exclude un membru, ci doar măsura în care excluderea s-a făcut cu respectarea statutului partidului respectiv. Grupul puciștilor din PNL în cârdășie cu Nicușor Dan, au încercat să producă o sciziune în partid, prin desemnarea pe furiș a lui Adrian Veștea candidat de premier, dar care nu a întrunit voturile necesare în parlament.
(Vezi: https://www.wall-street.ro/articol/politica/pnl-isi-executa-pucistii-care-sunt-numele-de-pe-lista-lui-bolojan.html)
Prin această actiune detestabilă, „puciștii” din PNL, s-au exclus singuri din partid și au trecut la PSD, cel puțin formal. De altfel, aceștia și-au făcut o fotografie cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, la o recepție a ambasadei SUA cu ocazia Zilei Independenței. Fotografia a fost publicată de fostul secretar general al PNL, Lucian Bode.
(Vezi: https://revista22.ro/actualitate-interna/o-poza-cat-o-mie-de-cuvinte-pucistii-din-pnl-alaturi-de-grindeanu-vestea-si-tomac)
O altă „victimă” a propriei inepții este președintele Nicușor Dan care după primul an de mandat s-a decredibilizat și riscă suspendarea din funcție.
(Vezi: https://ziare.com/nicusor-dan/tudorel-toader-suspendare-2024640)
In concluzie, PNL și USR nu înjură PSD, ci acuză actuala conducere sub care PSD și-a pierdut busola.
PSD nici nu merita altceva: a distrus România, tara industrial-agrara dezvoltata în 1989 si fara datorii.
Meritați … pentru că voi i-ați făcut mari !
Ce spune Trump :’ social-democratii sunt comunisti’ (Jul 6, 2026 · President Trump calls Social-Democrats as Communists in his recent speech)
AFARA cu PD-L ul din PNL !
„acuză „??
In lipsa de realizari pt Popor, golanii USR/PNL injura si ataca non-stop PSD ul, care, totusi, a tinut in frau salariile, pensiile si preturile. Guvernarile Johanis, Nicusor, Bolojan au prabusit Romania
Da.Iar PSD-ul se pricepe la ecou de injuraturi,gen mitocanul ala,(vorba lui Sosoaca),de Cristescu: „USR e grup infractional care a lins clantza… Iar cand intrati la baie,nu mai intrati cate 2 odata !” Ma,chiar nu mai reusim sa ne desteptam si sa punem mana pe un par ? Sa incepem cu ei si sa terminam cu cei gen Gadea.
Va transmit o injuratura la toti politicineii mici! O sa ne bagati in santz economia tembelilor. Si asa era varza. Ne chinuim sa muncim de 30 de ani degeaba.