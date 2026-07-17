Sorin Grindeanu acuză PNL și USR că nu știu decât să înjure PSD

„Există forțe politice, și în special PNL și USR, care în acest moment doresc să perpetueze această stare. Sunt de trei luni. O singură politică publică am văzut în trei luni de zile de când se află la guvernare PNL-USR: înjurătură la adresa PSD”, a declarat Grindeanu într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

Liderul PSD a reiterat nevoia României de a forma un Guvern stabil, precizând că doar formațiunea pe care o conduce ar putea obține un vot de învestitură.

„Fac tot efortul posibil să avem această majoritate. În acest moment PSD-ul nu strânge 233 de voturi pentru majoritate în Parlament, dar nici ceilalți nu o fac. Noi suntem cei mai aproape în a face acest lucru”, spune acesta.

Grindeanu: PNL și USR blochează negocierile

Sorin Grindeanu afirmă faptul că PNL și USR blochează negocierile pentru formarea unui guvern, arătând că partidele de dreapta nu au fost de acord cu nicio formulă de guvernare.

„S-au propus diverse variante. Varujan (N.r. Pambuccian) a propus ceva de tipul reluării fostei coaliții cu un prim-ministru independent politic, dar cu guvern politic, iar Hunor a avut mai multe scenarii, cel mai mult s-a vorbit despre acel guvern, cred că l-a numit de armistițiu care să închidă PNRR-ul, să facă bugetul pentru anul 2027. PSD-ul a fost de acord cu ambele variante din dorința de a debloca. Cine n-a fost de acord sunt ceilalți, PNL și USR”, spune Sorin Grindeanu.

Blocaj la nivelul negocierilor pentru noul Guvern

Președintele Nicușor Dan a convocat luni, la Cotroceni, negocieri cu partidele din fosta coaliție de guvernare, însă fără niciun rezultat.

Întâlnirea a avut loc după mai multe runde de negocieri eșuate și două propuneri diferite pentru funcția de prim-ministru. PSD merge în continuare la consultări cu mandatul de a-l susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, în timp ce PNL, USR și UDMR îl propun pe europarlamentarul Siegfried Mureșan.

Niciuna dintre variante nu beneficiază însă, în acest moment, de o majoritate clară în Parlament.

Citește și