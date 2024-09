Șoșoacă, la Tv. „Sunt sataniști, credeți-mă!”

Diana Șoșoacă a venit cu informații proaspete de la Bruxelles. Cum e la Bruxelles?, a fost întrebată la Realitatea.net?

”Eu când am intrat în Parlamentul European, primul lucru de care am fost avertizată a fost: Vedeți că noi aici nu vorbim de Dumnezeu, nu aveți voie să vorbiți de Dumnezeu. Sunt sataniști, credeți-mă. Marea majoritate a acelor oameni sunt sataniști”, a spus Șoșoacă.

”Acolo, la Parlamentul European, pe ei i-a deranjat foarte mult acea icoană. Și faptul că am întrerupt-o pe cea de la Verzi, pentru că nimeni nu s-a aplecat să vada de ce am ridicat eu acea icoană. Acea icoană i-am pregătit-o doamnei Ursula să i-o dau cadou. Și am încercat să i-o dau cadou ca un gest creștinesc.

Ursula von Der Leyen mi-a trimis un răspuns: „Nu doresc un astfel de cadou”. Am mai încercat și pe o altă cale și mi-au spus „Dați-o asistentei mele, și cândva poate o să-l iau”. Deci atât lipsă de respect!”, a mai susținut europarlamentarul.

Anca Alexandrescu: E o afirmație foarte gravă. Trebuie să aveți o probă ca să susțineți așa ceva

Diana Sosoaca: Da, sunt sataniști. Păi ce probă mai mare decât 2020-2021-2022 și omorârea atâtor milioane de oameni în plandemia inventată.

Anca Alexandrescu: Discursul lor oficial este în continuare același. Că a produs mai multe beneficii.

”Eu am întrebat-o (Ursula von Der Leyen – n.r.) în legătură cu vaccinurile. Știți că mi-au dat și o sancțiune pe care am contestat-o. Mă uit și parcă e în oglindă cu ce s-a întâmplat în Parlamentul României. Chiar mâine o să fac publică motivarea sentinței prin care am fost absolvită de orice vină și s-a anulat sancțiunea din Parlamentul României”, a explicat Șoșoacă.

Unde sunt drepturile animalelor? ANSVSA minte foarte mult

”(….)am insistat foarte mult, pentru că omorârea oilor s-a oprit datorită intervenției mele la Comisia Europeană.

Pe premier nu l-a interesat, el invocă faptul că există un ordin de la Comisia Europeană. A fost o minciună. Imediat după ce am vorbit cu comisarul și am arătat imaginile cu halul în care au fost omorâte oile, pentru că acolo s-a declanșat o anchetă împotriva României. Tot eu am sesizat. Am zis: Unde sunt drepturile animalelor? Poți să le omori într-un fel, dar chiar în halul ăla să le arunci de vii și să le îngropi de vii, deja discutăm de criminalitate în masă. Și s-a aoprit, văd, ANSVSA minte foarte mult”, a acuzat Șoșoacă.

Anca Alexandrescu: Ați spus că SRI face patru sondaje pe an. De unde știți asta?

Diana Șoșoacă: Nu pot să vă spun. Încurcate sunt căile Domnului.

Anca Alexandrescu: Am văzut că ați zis că știți din aceste sondaje că stați foarte bine. Și că, vezi Doamne, are nevoie George Simion de dumneavoastră că altfel nu are nicio șansă.

DianaȘoșoacă: Ar trebui să ne spună și să ne arate, domnul Simion și domnul Marcel Ciolacu, să ne arate protocolul pe care l-au semnat.

Anca Alexandrescu: Adică dumneavoastră susțineți că PSD și AUR au semnat un protocol?

Diana Șoșoacă: Cum să nu.

Anca Alexandrescu: În ce sens și pentru ce?

”Este mult prea fină pentru mizeria din politica românească„

”Pentru guvernare. Ciolacu îl dorește pe Simion în turul doi, pentru că va juca rolul doamnei Dăncilă. Îmi cer scuze, eu o admir pe doamna Dăncilă, este efectiv o doamnă, nu cred că avea ce să caute în politică, pentru că aici dacă nu dai cu pumnul în masă și nu știi să fii dur nu reușești. Îmi pare rău pentru dânsa, este mult prea fină pentru mizeria din politica românească”, a spus Șoșoacă.

Anca Alexandrescu: De unde aveți informația că s-a semnat această înțelegere și când?

Diana Șoșoacă: În urmă cu o lună. Exact de când au început atacurile virulente împotriva mea. Dar au văzut că dacă îmi închid toate ușile, e din ce în ce mai mare susținerea. Și eu, oricum, mi-am făcut televiziunea mea paralelă pe online. Pe TikTokk e numai Diana Șoșoacă”, a conchis europarlamentarul.