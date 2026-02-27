Șoșoacă: Legionarii au inventat voluntariatul în lume

De Rami Cristescu - REDACTOR
Diana Iovanovici-Șoșoacă; sursă foto: Facebook

Europarlamentara S.O.S România Diana Iovanovici-Șoșoacă s-a plâns pe un live de pe TikTok că partidul pe care-l conduce ar trebui să se ocupe de educarea românilor, pentru că statul n-o face. Șoșoacă le cere profesorilor să se implice și să facă voluntariat la partid, pentru a educa populația. Apoi, europarlamentara dezvăluie (sîc) cine ar fi inventat voluntariatul în lume: Mișcarea Legionară.

„Trebuie să reacționăm de fiecare dată, să vadă că există opoziția poporului. Să vă duceți peste ei și să începem aceste cursuri, pentru că învățământul e la pământ.”

Diana Iovanovici-Șoșoacă a spus pe TikTok că oamenii îi cer să organizeze cursuri gratuite.

„S.O.S România este singurul partid care organizează cursuri. Știți ce mi s-a cerut acum? Cursuri pentru profesori, de exemplu am copii în Moldova care îmi cer să îi ajut cu cursuri gratuite la serviceuri de mașini, pentru tinichigerie, pentru mecanică… Fraților! Am sute de solicitări din partea copiilor și părinților… Asta e treaba ministerului Învățământului, a guvernului, nu a unui partid. Eu ce fac nu a mai făcut niciodată un partid.”

Europarlamentara S.O.S România a făcut apel la profesori să facă voluntariat la partid, pentru a le oferi doritorilor acces la educație. Pentru a-i convinge, Șoșoacă a explicat cine ar fi inventat „voluntariatul”: Mișcarea Legionară, organizație fascistă.

„Încercăm cum putem. Dar am nevoie de profesori care să lucreze gratis, că n-am cum să-l plătesc. Trebuie să învățăm să facem VOLUNTARIAT. Știți cine a inventat voluntariatul în lume? MIȘCAREA LEGIONARĂ!”

Reamintim că partidul Dianei Șoșoacă l-a băgat în parlament pe Tudor Ionescu, fostul lider al mișcării legionare Noua Dreaptă, care organiza comemorările de la Tîncăbești în memoria lui Zelea Codreanu.

Legea Vexler, promulgată de președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care prevede că distribuirea „prin intermediul unui sistem informatic” a materialelor antisemite, fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, negarea sau diminuarea Holocaustului, precum și negarea crimelor de război va constitui infracțiune și se va pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și peste în anumite cazuri, scrie Profit.ro.

  • Acum legea prevede că distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, în orice mod, de materiale fasciste, legionare, rasiste și xenofobe constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Proiectul adoptat stabilește că dacă fapta este comisă prin intermediul unui sistem informatic, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate.
  • Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului sau a Holocaustului pe teritoriul României ori a efectelor acestuia prin intermediul unui sistem informatic constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi.
  • Aceeași sancțiune se va aplica pentru negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident și prin intermediul unui sistem informatic a genocidului, a crimelor contra umanității și a crimelor de război, recunoscute astfel prin decizii ale tribunalelor internaționale.

Șoșoacă vrea să organizeze la partid cursuri de „românism”

Europarlamentara Diana Iovanovici Șoșoacă a publicat un comunicat al unui coleg de partid cu ocazia împlinirii a 175 de ani de la nașterea lui Spiru Haret planul pe care partidul S.O.S România îl are pentru educație. Partidul Dianei Șoșoacă a început demersurile pentru a organiza cursuri de românism la sediul partidului.

S.O.S România a decis să ia educația în mâini și a pornit demersurile pentru a organiza la sediul partidului cursuri de „românism”, despre care nu explică ce ar implica.

„Iar dacă nulitățile din Ministerul Educației și Ministerul Culturii nu înțeleg sau nu vor să înțeleagă aceste lucruri, vom face noi, Partidul S.O.S. România, ceea ce ar trebui să facă ei: vom restaura simbolic ceea ce ei au distrus și vom reinstitui responsabilitatea, rigoarea, continuitatea, respectul pentru professor, respectul pentru patrimoniu, respectul pentru memorie. Cum? Cu puținele noastre resurse, cu devotamentul membrilor noștri, cu voluntariatul unor dascăli minunați. La sediile filialelor noastre, se pregătesc cursurile de românism. Educaţia este infrastructură strategică a naţiunii. Iar reconstrucția este forma noastră de nesupunere civică.”

