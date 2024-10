Șoșoacă: Planul de scoatere în afara legii a Ortodoxiei

Fanii Dianei Șoșoacă au mai primit nişte nutreţ politic de mestecat. Europarlamentara afirma că în prezent este sancţionată de Parlamentul European pentru că a apărat credinţa la nivelul UE. De fapt, am fost pedepsită pentru că le-am devoalat planurile şi am atras atenţia asupra urii care există la nivelul conducerii UE împotriva credinţei creştine şi a ortodoxiei, susţine Șoșoacă.

Ea vorbeşte pe Facebook despre ”Planul de scoatere în afara legii a Ortodoxiei şi a Bisericilor Ortodoxe naţionale, precum şi de interzicere a credinţei creştine”.

Liderii partidului naţionalist din Grecia mi-au relatat despre atacul împotriva Ortodoxiei care se desfăşoară şi în ţara lor şi am observat împreună similitudinile cu România. Am concluzionat astfel că la nivelul UE există un plan de scoatere în afara legii a Ortodoxiei şi a Bisericilor Ortodoxe naţionale, precum şi de interzicere a credinţei creştine, plan care a ieşit la iveală atunci când PE a reacţionat atât de violent pentru că am arătat o icoană ortodoxă în plenul de la Strasbourg, pe 18 iulie.