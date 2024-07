(VIDEO) Șoșoacă, în Parlamentul European. A atacat Ucraina

Șoșoacă, show după show în Parlamentul European.

Am solicitat în plenul Parlamentului European negocieri de pace pentru oprirea războiului din Ucraina, anuntă europarlamentara pe Facebook:

”În calitate de senator al României, funcţie pe care am deţinut-o din 2020 în Parlamentul României, în februarie 2022 am făcut primul Memoriu internaţional intitulat ”Neutralitate pentru România – Pacea de la Bucureşti”. L-am trimis tuturor ambasadelor implicate, inclusiv Parlamentului European, Comisiei Europene aflate la Bucureşti. Singura parte care a dorit să discute despre pace, uimitor, a fost Federaţia Rusă, moment în care, împreună cu alţi parlamentari, am discutat cu aceştia.